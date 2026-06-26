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"Sasvim prirodno" i sasvim utegnuto: Snimak Jovana Memedovića sa peškirom postao hit na internetu

"Sasvim prirodno" i sasvim utegnuto: Snimak Jovana Memedovića sa peškirom postao hit na internetu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Poznati voditelj emisija "Sasvim prirodno", "Potera" i "Superpotera", Jovan Memedović, ponovo je privukao veliku pažnju javnosti.

Snimak Jovana Memedovića sa peškirom postao hit na internetu Izvor: RTS

Društvenim mrežama i dalje kruži snimak iz jedne od epizoda emisije Jovana Memedovića, u kojoj je, zbog same teme, morao da se skine i pred kamerama ostane samo sa peškirom oko struka.

Iako je u sedmoj deceniji života, Memedović je pokazao da je u odličnoj fizičkoj formi, što nije promaklo ni gledaocima koji su pratili kako ulazi u "saunu":

Pogledajte:

Brojni korisnici društvenih mreža tada su mu uputili komplimente na račun izgleda i kondicije, a među komentarima su se izdvojili: "Ovaj Memedović je ozbiljan frajer" i "Nema šanse da ima više od 40 godina".

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Tagovi

Jovan Memedović voditelj

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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