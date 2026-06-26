"Sasvim prirodno" i sasvim utegnuto: Snimak Jovana Memedovića sa peškirom postao hit na internetu

Poznati voditelj emisija "Sasvim prirodno", "Potera" i "Superpotera", Jovan Memedović, ponovo je privukao veliku pažnju javnosti.

Izvor: RTS

Društvenim mrežama i dalje kruži snimak iz jedne od epizoda emisije Jovana Memedovića, u kojoj je, zbog same teme, morao da se skine i pred kamerama ostane samo sa peškirom oko struka.

Iako je u sedmoj deceniji života, Memedović je pokazao da je u odličnoj fizičkoj formi, što nije promaklo ni gledaocima koji su pratili kako ulazi u "saunu":

Pogledajte:

Brojni korisnici društvenih mreža tada su mu uputili komplimente na račun izgleda i kondicije, a među komentarima su se izdvojili: "Ovaj Memedović je ozbiljan frajer" i "Nema šanse da ima više od 40 godina".