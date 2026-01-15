I BiH među 75 zemalja: Trampova objava otkrila zbog čega se obustavlja izdavanje viza

Američki State Department je juče objavio listu od 75 zemalja čiji građani neće imati priliku u narednom periodu da dobiju imigrantsku vizu za SAD, a na listi se našla i Bosna i Hercegovina.

Izvor: Joseph Sohm/Shutterstock

Razlog za uključenje BiH na ovu listu može se pronaći u objavi predsjednika SAD-a Donalda Trampa iz 12. januara, kada je on objavio listu na kojoj se vidi koji procenat osoba iz različitih zemalja prima socijalnu pomoć u Americi.

Na ovoj listi nalaze se i osobe porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a prema toj listi, 32.4 posto osoba iz BiH prima socijalnu pomoć u ovoj zemlji, objavio je Klix.ba.

Iako BiH nije pri vrhu po ovoj statistici, ipak se čini da je procenat bio dovoljno visok kako bi se BiH našla na listi država čiji građani u narednom periodu više neće biti u mogućnosti da apliciraju za imigrantske vize.

Ipak, građani BiH će i dalje moći da apliciraju za druge vrste viza, poput turističkih i studentskih.

Takođe, riječ je o suspenziji, a ne potpunom ukidanju imigrantskih viza za građane BiH i 74 druge zemlje.

Podsjetimo, lista obuhvata još: Afganistan, Albaniju, Alžir, Antigvu i Barbudu, Armeniju, Azerbejdžan, Bahame, Bangladeš, Barbados, Bjelorusiju, Belize, Butan, Brazil, Mjanmar, Kambodžu, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Kolumbiju, Obalu Slonovače, Kubu, Demokratsku Republiku Kongo, Dominiku, Egipat, Eritreju, Etiopiju, Fidži, Gambiju, Gruziju, Ganu, Grenadu, Gvatemalu, Gvineju, Haiti, Iran, Irak, Jamajku, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberiju, Libiju, Sjevernu Makedoniju, Moldaviju, Mongoliju, Crnu Goru, Maroko, Nepal, Nikaragvu, Nigeriju, Pakistan, Republiku Kongo, Rusiju, Ruandu, Sveti Kristofor i Nevis, Svetu Luciju, Sveti Vincent i Grenadini, Senegal, Sijera Leonea, Somaliju, Južni Sudan, Sudan, Siriju, Tanzaniju, Tajland, Togo, Tunis, Ugandu, Urugvaj, Uzbekistan i Jemen.

Inače, još vrijedi istaći da građani Butana, prema listi koju je objavio Tramp, prednjače po procentu.

Navodno, 81.4 posto osoba porijeklom iz Butana prima socijalnu pomoć u SAD-u.

Na vrhu liste nalaze se još Jemen (75.2 posto), Somalija (71.9 posto), Maršalska ostrva (71.4 posto) i Dominikanska Republika (68.1 posto).

(Mondo)