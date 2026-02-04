logo
Lajčak pred oduzimanjem počasnog doktorata: Univerzitet Crne Gore najavio promjenu pravilnika zbog narušenog ugleda

Autor Dušan Volaš
0

Nakon što je slovački političar Miroslav Lajčak doveden u vezu sa globalnom aferom "Epstinovi fajlovi", Univerzitet Crne Gore je saopštio da će razmotiri izmjene pravila kako bi bila uvedena mogućnost oduzimanja počasnih zvanja u izuzetnim okolnostima.

Univerzitet Crne Gore se distancira od afere u kojoj se pominje Lajčak Izvor: Eren Beksac / AFP / Profimedia

U skladu sa važećim Pravilnikom o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja, trenutno ne postoji odredba koja predviđa mogućnost oduzimanja počasne titule nakon što je jednom dodijeljena.

"U tom smislu, Univerzitet Crne Gore će, vodeći računa o očuvanju ugleda institucije i najviših etičkih standarda, pristupiti razmatranju izmjena pravila", saopšteno iz Univerziteta.

Raniji rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić uručio je 2019. godine počasni doktorat Lajčaku, tada ministru spoljnih poslova Slovačke.

Lajčak je zbog ove afere podnio ostavku na mjesto savjetnika premijera Slovačke Roberta Fica. Lajčak je rekao da se ne sjeća objavljenih poruka, ali da se zbog cijele afere "oseća kao idiot".

Američko Ministarstvo pravde objavilo je milione novih dokumenata o Epstinu. Riječ je o najvećem broju dokumenata koje je vlada objavila otkako je zakonom iz novembra 2025. naređeno njihovo javno objavljivanje.

