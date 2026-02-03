Crna Gora: Desetočlana kriminalna grupa osuđena na 105 godina zatvora

U Višem sudu u Podgorici izrečena je prvostepena presuda na ukupno 105 godina pripadnicima desetočlane kriminalne organizacije odgovorne za ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića na Cetinju 2020. godine.

Ova kriminalna grupa osuđena je za najteža krivična djela, uključujući stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, ubistvo putem pomaganja i podstrekavanja, kao i šverc narkotika.

Najstrožu kaznu dobio je Nikola Martinović, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, ubistva putem pomaganja i teškog ubistva.

Veliboru Stanišiću izrečena je jedinstvena kazna zatvora od 20 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistva putem podstrekavanja.

Na 18 godina zatvora osuđen je Ilija Ivanović, a Vladan Radoman na 10 godina, prenose crnogorski mediji.

Ilija Milanović je osuđen na sedam godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji i šverca marihuane, dok je Mitar Milanović dobio kaznu zatvora od dvije godine za šverc marihuane.

Miloš Joković i Stevan Đurišić osuđeni su na po četiri godine zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji.

Optužnicom je obuhvaćeno deset osoba koje se terete za ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića, ali i za planiranje likvidacija više osoba, među kojima su Vasa Gazivode, Kića Paovića, Miloša Jovanovića, Aleksandra Jabučanina, kao i pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja.

Prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, Andrija Gazivoda ubijen je 17. februara 2020. godine ispred sportskog centra u Grahovskoj ulici na Cetinju.

Kao saizvršioci označeni su Filip Ivanović i Velibor Stanišić, dok se Nikola Martinović i Boban Sjekloća terete za pomaganje.

Dvadeset dana kasnije, ubijen je i Petar Muhadinović, kada je aktivirana eksplozivna naprava postavljena ispod vozila kojim je upravljao.

