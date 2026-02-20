Zakazano novo suđenje Aleksandru Džombiću

Okružni sud u Banjaluci za 26. februar zakazao je početak ponovljenog suđenja nekadašnjem predsjedniku Vlade RS Aleksandru Džombiću, po optužnici za zloupotrebu položaja u vezi sa kreditom od 19,4 miliona maraka koji je IRB RS dodjelila zvorničkoj "Energoliniji".

Novo suđenje je zakazano nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio žalbu tužilaštva i ukinuo prvostepenu presudu kojom je Džombić oslobođen optužbe, objavio je ATV.

Znao da je ”Energolinija” prezadužena

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske Džombiću na teret stavlja da je kao predsjednik Vlade i predsjednik Kreditnog odbora Skupštine akcionara IRB RS, vršio pritisak na članove IRB RS da prihvate zahtjev za kredit iako je znao da je "Energolinija" bila prezadužena. To je, kako se navodi, učinio u namjeri da "Energoliniji" i njenim vlasnicima pribavi imovinsku korist. Zbog pritisaka tadašnji direktor IRB Milenko Pavlović je podnio ostavku na mjesto direktora IRB.

Ignorisana preporuka kreditnog odbora

U optužnici se navodi i da je zahtjev za kredit prethodno odbijen, te da je Odjeljenje za plasmane kredita pravnim licima IRB RS dalo mišljenje po kojem se može odobriti kredit do 2.000.000 KM. Nakon novog zahtjeva i uvođenja garancija kreditni odbor je dao preporuku da se odobri kredit maksimalno do 6,24 miliona maraka. Uprkos tome, na kraju je prihvaćen zahtjev da se dodjeli kredit od 19,4 miliona maraka.

Kredit je isplaćen 31. maja 2012. i u optužnici se navodi da je oko 10,6 miliona upotrebljeno za investiciju za koju su sredstva tražena (izgradnja kotla za prelazak sa tečno-plinskog na čvrsto gorivo), dok je ostatak iznesen iz BiH.

Kredit niko nije vratio

"Energolinija" je obaveze po kreditu isplaćivala do novembra 2013. godine, nakon čega je plaćanje, kao jemac, preuzela "Alumina". Rate je uplaćivala do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 6,19 miliona KM. Međutim, na osnovu presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini IRB RS je sav novac vratio "Alumini" 24. avgusta 2021. godine, a ta presuda je u međuvremenu ukinuta.

Kredit do danas nije vraćen. Rate je prestala plaćati i "Alumina" i u optužnici se navodi da ukupni dug sa kamatama iznosi 24.170.510 KM, za koliko je pribavljena korist "Energoliniji".

