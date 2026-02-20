Digitalna zavisnost u porastu: Pola miliona mladih u Italiji pati od poremećaja igranja igrica

Italija je upozorila na rastuću digitalnu zavisnost među tinejdžerima, a novi podaci ukazuju na to da je problem mnogo rasprostranjeniji nego što se ranije mislilo.

Izvor: Monkey Business Images/Shutterstock

Prema Nacionalnom institutu za zdravlje Italije, oko 100.000 mladih ljudi uzrasta od 15 do 18 godina je u riziku od zavisnosti od društvenih mreža.

Procjenjuje se da dodatnih pola miliona pati od poremećaja igranja igrica - kompulzivne zavisnosti od onlajn-igara, koju je Svjetska zdravstvena organizacija zvanično priznala kao medicinsko stanje 2019. godine, prenosi "Euronews".

Stručnjaci to povezuju sa porodičnim i obrazovnim problemima i kažu da zabrane društvenih mreža same po sebi nisu dovoljne.

Istraživanje Udruženja za socijalno upozoravanje, grupe za digitalnu etiku, pokazalo je da 77 odsto italijanskih tinejdžera smatra sebe zavisnim od svojih uređaja, pri čemu mnogi kažu da im nedostaju alati ili podrška da promijene svoje ponašanje.

Grupa "Kon i bambini", koja je do sada finansirala više od 800 projekata širom Italije u okviru Nacionalnog fonda za borbu protiv obrazovnog siromaštva među djecom, prati ovaj fenomen već neko vrijeme.

Prema nedavnoj studiji koju je sprovela ova grupa, obrazovno siromaštvo i teškoće u odnosima nalaze se među glavnim uzrocima digitalne zavisnosti.

"Gotovo većina, više od 75 procenata, adolescenata koji žive u izolaciji i zavisni su od društvenih mreža i igara, imaju iskrivljen, disfunkcionalan ili distanciran odnos sa roditeljima", rekla je za "Juronjuz" Simona Rotondi iz grupe "Kon i bambini".

Komentarišući mogućnost zabrane društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina, ona je rekla da je zakonodavni mehanizam neophodan, ali nije dovoljan.

"Zakon može da kontroliše, zaštiti i brani, ali nije dovoljan da promijeni i poboljša situaciju u smislu kulture naših porodica i naše djece. Izazov je obrazovni. Nije dovoljno zabraniti. Zapravo, ne smijemo se fokusirati na zatvaranje digitalnog, već na otvaranje životu", istakla je ona.

Prema istraživanju grupe "Kon i bambini", 83 odsto odraslih Italijana kaže da se plaši zavisnosti tinejdžera od interneta, pametnih telefona i tableta.