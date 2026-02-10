logo
Kuća Đoke Ekvatora na javnoj licitaciji: Biznismen ostaje bez krova nad glavom?

Kuća Đoke Ekvatora na javnoj licitaciji: Biznismen ostaje bez krova nad glavom?

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Banjalučki biznismen Đorđe Davidović, vlasnik kompanije "Ekvator" koja je u stečaju, nakon što je prevario na stotine kupaca stanova i sam će ostati bez krova nad glavom.

Na prodaju kuća na Laušu Đoke Ekvatora Izvor: screenshot/YouTube/tvk3

Naime, Osnovni sud u Banjaluci je za 12. mart zakazao javnu licitaciju na kojem će se prodavati njegova kuća u Karađorđevoj ulici u naselju Lauš, a po zahtjevu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, piše Capital.

Vještak arhitektonsko - građevinske struke je procijenio vrijednost objekta na 598.773 KM, a na prvoj prodaji se neće moći prodati ispod 50 odsto od utvrđene cijene.

Na nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo oni koji prethodno uplate depozit od 10.000 KM.

"Najbolji ponuđač – kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji. Ukoliko to ne učini, na njegovo mjesto će stupiti drugi po redu sa istim uslovima kao i prvi", navodi se u rješenju suda.

Inače, sud je ostavio mogućnost da se sve do početka ročišta dogovori neposredna pogodba preko ovlaštene osobe za promet nekretninama.

Podsjećamo, Okružni privredni sud u Banjaluci je u krajem oktobra 2024. godine otvorio stečaj u Davidovićevom preduzeću "Ekvator" koje se bavilo izgradnjom stanova.

Prijedlog je podnijelo preduzeće "Standard Prva" iz Bijeljine, a koje je od Investiciono – razvojne banke Republike Srpske otkupilo potraživanja "Ekvatora", odnosno dug koji vlasnik preduzeća nije vratio.

Davidović je oštetio na stotine kupaca stanova u naselju Novi Borik jer im je uzeo novac, a nikada nije ispunio svoje obaveze koje se odnose na završetak radova.

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka je nedavno protiv njega podiglo dvije optužnice zbog sumnje u brojne prevare i malverzacije kojima se služio u svom radu.

