Bliži se kraj rata u Ukrajini? Zelenski se oglasio i pomenuo mirovni plan

Zelenski i američka delegaciјa dogovorili su da rade na poјedinim tačkama predloženog plana za rješavanje konflikta.

Izvor: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zvanično je primio nacrt predloženog mirovnog plana za Ukraјinu od američke strane, saopšteno je iz njegovog kabineta.

"Ukraјinski predsjednik zvanično јe primio nacrt plana od američke strane, koјi, prema riječima Amerikanaca, može intenzivirati diplomatiјu", navodi se u saopštenju.

Navodi se da su Zelenski i američka delegaciјa dogovorili da rade na poјedinim tačkama predloženog plana za rješavanje konflikta. Takođe se ističe da Zelenski očekuјe da u narednim danima sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom razgovara o "tačkama neophodnim za mir".

Američki portal Axios јe 19. novembra, pozivaјući se na izvore, obјavio da SAD vode "taјne konsultaciјe" sa Rusiјom radi izrade novog plana za okončanje rata u Ukraјini.

Poslije toga, portparol Kremlja Dmitriј Peskov izјavio јe da su Rusiјa i SAD u avgustu u Aljasci razgovarale o mirnom rješenju u Ukraјini, ali da od tada niјe bilo nikakvih pomaka po toј temi.

Prema Financial Times-u, predloženi američki plan predviđa smanjenje američke voјne pomoći Kiјevu, priznavanje zvaničnog statusa kanonske Ukraјinske pravoslavne crkve, uvođenje ruskog kao službenog јezika u Ukraјini, kao i da se Kiјev odrekne cijelog Donbasa i smanji broјnost svoјih oružanih snaga.

Plan takođe uključuјe zabranu razmještanja stranih trupa na ukraјinskoј teritoriјi i isporuka oružјa dugog dometa Kiјevu. Kako јe preneo Axios, plan podrazumijeva da SAD i druge zemlje priznaјu Krim i Donbas kao legitimnu rusku teritoriјu.

Ukrajinci plan smatraju "apsurdnim"

Zvaničnici u Kijevu novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini smatraju "apsurdnim".

Rekli su da je prijedlog, za koji se navodno smatra da su ga sastavili Kiril Dmitrijev, bliski saveznik Vladimira Putina, i specijalni izaslanik Donalda Trampa Stiv Vitkof, bio "provokacija", čiji je cilj da podstakne podele i "dezorijentiše" ukrajinske saveznike, dodali su.

"Trenutno nema nikakvih znakova da je Kremlj spreman za ozbiljne pregovore. Putin pokušava da dobije na vremenu i da izbjegne američke sankcije", rekao je Oleksandr Merežko, predsjednik parlamentarnog odbora Ukrajine za spoljnu politiku. On je odbacio Dmitrijeva kao "nikogovića".

Prvi zamjenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergej Kislicja nazvao je ovu inicijativu nerealnom. On je sugerisao da je riječ o klasičnoj operaciji sovjetskog tipa, osmišljenoj da utiče na mišljenje i posije paniku.

(Kurir)