Ukrajinska delegacija otputovala u Ameriku na pregovore: Krimski Tatar na čelu pregovaračkog tima

Delegacija je već izvijestila predsjednika Volodimira Zelenskog o pripremama za sastanke.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Kabinet ukrajinskog predsjednika potvrdio je da je ukrajinska delegacija, koju predvodi Rustem Umerov, otputovala u Sjedinjene Američke Države na pregovore.

"Danas je Umerov već izvijestio predsjednika o pripremama za sastanke sa američkom stranom. Delegacija je već na putu", rekao je savjetnik predsjednika za komunikacije Dmitro Litvin, navodi UNN.

Prema njegovim riječima, Umerov je na čelu delegacije. Šef Glavne obavještajne uprave Kiril Budanov takođe je dio delegacije i učestvuje u pregovorima.

U petak, 28. novembra, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je dekret o izmjenama u sastavu delegacije za pregovore između Ukrajine i SAD, prema kome je sekretar Savjeta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov postavljen na čelo delegacije umjesto smenjenog šefa kabineta predsjednika Ukrajine, Andrija Jermaka.

Mediji su ranije izvijestili da su ukrajinski zvaničnici Rustem Umerov i prvi zamjenik ministra spoljnih poslova Sergij Kislitsja otputovali u SAD na dalje razgovore o mirovnom planu. Prije toga je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio predstojeće sastanke sa američkom stranom.

(Mondo.rs)