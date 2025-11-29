logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajinska delegacija otputovala u Ameriku na pregovore: Krimski Tatar na čelu pregovaračkog tima

Ukrajinska delegacija otputovala u Ameriku na pregovore: Krimski Tatar na čelu pregovaračkog tima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Delegacija je već izvijestila predsjednika Volodimira Zelenskog o pripremama za sastanke.

Ukrajinska delegacija otputovala u Ameriku na pregovore Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Kabinet ukrajinskog predsjednika potvrdio je da je ukrajinska delegacija, koju predvodi Rustem Umerov, otputovala u Sjedinjene Američke Države na pregovore.

"Danas je Umerov već izvijestio predsjednika o pripremama za sastanke sa američkom stranom. Delegacija je već na putu", rekao je savjetnik predsjednika za komunikacije Dmitro Litvin, navodi UNN.

Prema njegovim riječima, Umerov je na čelu delegacije. Šef Glavne obavještajne uprave Kiril Budanov takođe je dio delegacije i učestvuje u pregovorima.

U petak, 28. novembra, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je dekret o izmjenama u sastavu delegacije za pregovore između Ukrajine i SAD, prema kome je sekretar Savjeta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov postavljen na čelo delegacije umjesto smenjenog šefa kabineta predsjednika Ukrajine, Andrija Jermaka.

Mediji su ranije izvijestili da su ukrajinski zvaničnici Rustem Umerov i prvi zamjenik ministra spoljnih poslova Sergij Kislitsja otputovali u SAD na dalje razgovore o mirovnom planu. Prije toga je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio predstojeće sastanke sa američkom stranom.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD Ukrajina pregovori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ