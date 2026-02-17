logo
Rusija preti drastičnom mjerom kako bi zaštitila brodove: Oglasio se Putinov savjetnik

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Rusija bi mogla upotrebiti mornaricu da zaštiti svoje brodove i osveti se evropskom brodarstvu ako zaplijeni ruske brodove, upozorio je savjetnik Vladimira Putina Nikolaj Patrušev.

Rusija prijeti drastičnom mjerom kako bi zaštitila brodove Izvor: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Rusija bi mogla da upotrebi svoju mornaricu kako bi sprečila evropske sile da zaplijene njene brodove, a mogla bi se osvetiti evropskom brodarstvu ako zaplijeni ruske brodove, izjavio je Nikolaj Patrušev, bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina.

Zapadne države nastoje da isključe Rusiju iz globalne trgovine i uskrate joj finansiranje nametanjem više od 30.000 sankcija zbog rata u Ukrajini.

Takođe su pokušale da blokiraju tankere sa naftom za koje sumnjaju da sadrže ruske pošiljke nafte.

Zapljena ruskog tankera

U januaru su Sjedinjene Američke Države zaplijenile tanker sa naftom pod ruskom zastavom kao dio napora za ograničavanje izvoza venecuelanske nafte.

Ruski predsjednik Vladimir Putin takve je radnje opisao kao piratstvo.

"Ako im ne pružimo oštar otpor, uskoro će Britanci, Francuzi, pa čak i baltičke zemlje postati toliko arogantni da će pokušati da blokiraju pristup našoj zemlji morima, barem onima u atlantskom basenu", rekao je Patrušev, Putinov savjetnik i predsjednik ruskog Pomorskog odbora, za ruski medijum *Argumenti i činjenice*.

"Vjerujemo da je, kao i uvijek, najbolje jamstvo sigurnosti plovidbe mornarica. U glavnim pomorskim oblastima, uključujući regione daleko od Rusije, moraju biti trajno raspoređene značajne snage, snage sposobne da ohlade strast zapadnih pirata", rekao je Patrušev.

