Partizan pobijedio Vojvodinu 1:0 golom Jovana Miloševića iz penala u 18. minutu. Gosti od 30. minuta sa igračem manje. Isključen i štoper Siniša Tanjga i Miroslav Tanjga, njegov otac, trener Voše.

Izvor: MN PRESS

Gol Jovana Miloševića iz penala u 18. minutu ispostavio se dovoljnim za trijumf crno-bijelih! Uz prednost u rezultatu i u broju igrača od 30. minuta, kada je isključen Siniša Tanjga, Partizan je imao mirnu prednost u haotičnoj utakmici, prekidanoj čak šest puta - pet puta zbog bakljade i jednom zbog toga što su navijači crno-bijelih gađali topovskim udarom kapitena Vojvodine Marka Poletanovića.

Odlazili su fudbaleri oba tima sa terena, sudija Aleksandar Živković je prijetio da će naredni prekid biti i posljednji, a fudbaleri Vojvodine su otišli na tuširanje, pa su se vratili i odigrali do kraja. Tek tada je postalo burno - Andrej Kostić je promašio dvije najbolje šanse Partizana, a onda je Džon Meri zaprijetio crno-bijelima.

Vojvodina je dočekala kraj meča i bez trenera Miroslava Tanjge i još jednog člana stručnog štaba, koji su protestovali tražeći faul Partizanovog napadača Zubairua u opasnoj zoni na polovini crno-bijelih. Sudija Živković je dijelio crvene kartone, poslao dvojac Voše ka tunelu, a onda je uslijedio još jedan prekid, jer su navijači Partizana gađali malom flašicom rakije trenera Vojvodine.

Vidi opis Haos u Humskoj, Partizan pobijedio Vošu posle 120 minuta: Šest puta prekidan derbi na rođendan crno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nakon toga, dok je na semaforu isticao i 21. minut nadoknade, sudija je odsvirao kraj meča koji je trajao čitavu vječnost, duže od 162 minuta. Crno-bijeli su ovim trijumfom prestigli Zvezdu na tabeli i imaju bod više, uz dva odigrana meča više. Sa druge strane, Vojvodina je treća sa sedam bodova manje od Partizana, a u utakmici u kojoj nije bilo previše igre ostala je i bez zamjenika kapitena Vukana Savićevića, koji se povrijedio nakon najdužeg prekida, kada je bez zagrijavanja izašao na teren.