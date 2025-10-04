logo
Haos u Humskoj, Partizan pobijedio Vošu posle 120 minuta: Šest puta prekidan derbi na rođendan crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan pobijedio Vojvodinu 1:0 golom Jovana Miloševića iz penala u 18. minutu. Gosti od 30. minuta sa igračem manje. Isključen i štoper Siniša Tanjga i Miroslav Tanjga, njegov otac, trener Voše.

Partizan pobijedio Vojvodinu 1:0, meč obilježili prekidi Izvor: MN PRESS

Gol Jovana Miloševića iz penala u 18. minutu ispostavio se dovoljnim za trijumf crno-bijelih! Uz prednost u rezultatu i u broju igrača od 30. minuta, kada je isključen Siniša Tanjga, Partizan je imao mirnu prednost u haotičnoj utakmici, prekidanoj čak šest puta - pet puta zbog bakljade i jednom zbog toga što su navijači crno-bijelih gađali topovskim udarom kapitena Vojvodine Marka Poletanovića.

Odlazili su fudbaleri oba tima sa terena, sudija Aleksandar Živković je prijetio da će naredni prekid biti i posljednji, a fudbaleri Vojvodine su otišli na tuširanje, pa su se vratili i odigrali do kraja. Tek tada je postalo burno - Andrej Kostić je promašio dvije najbolje šanse Partizana, a onda je Džon Meri zaprijetio crno-bijelima.

Vojvodina je dočekala kraj meča i bez trenera Miroslava Tanjge i još jednog člana stručnog štaba, koji su protestovali tražeći faul Partizanovog napadača Zubairua u opasnoj zoni na polovini crno-bijelih. Sudija Živković je dijelio crvene kartone, poslao dvojac Voše ka tunelu, a onda je uslijedio još jedan prekid, jer su navijači Partizana gađali malom flašicom rakije trenera Vojvodine.

Nakon toga, dok je na semaforu isticao i 21. minut nadoknade, sudija je odsvirao kraj meča koji je trajao čitavu vječnost, duže od 162 minuta. Crno-bijeli su ovim trijumfom prestigli Zvezdu na tabeli i imaju bod više, uz dva odigrana meča više. Sa druge strane, Vojvodina je treća sa sedam bodova manje od Partizana, a u utakmici u kojoj nije bilo previše igre ostala je i bez zamjenika kapitena Vukana Savićevića, koji se povrijedio nakon najdužeg prekida, kada je bez zagrijavanja izašao na teren. 

