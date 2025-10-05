Trener crno-bijelih oglasio se poslije burne pobjede protiv Partizana u Humskoj

Izvor: © MN press, all rights reserved

Partizanov trener Srđan Blagojević oglasio se poslije pobjede protiv Vojvodine (1:0), u meču koji je trajao skoro tri sata i bio šest puta prekidan.

"Sve je lijepo krenulo sa zabavom povodom 80. rođendana i čestitam ga i klubu i svima koji vole Partizan. Želim dugovječnost našem klubu. Pobjeda kao najbitnije u predstavi je došlo i time sam zadovoljan izuzetno. Trajalo je duže nego što smo planirali i ostali smo svi duže nego što je predviđeno i najvažnije je da smo pobijedili", kazao je on za TV Arena sport.

"Bilo je dosta prekida koji su vjerovatno remetili ritam utakmice, hladili igrače obje ekipe, nije im bilo lako da odgovore zahtjevima poslije hlađenja, dogrijavanja, ponovnog uključenja u igru, ali okolnosti su bile tako. Ne mogu dublje da analiziram utakmicu, jako je teško, teška je bila, imali smo igrača više, očekivalo se da damo drugi gol, ali on nije dolazio, a sve vrijeme strepimo da ne bude nekog kontranapada, jer je Vojvodina jako dobra u svemu tome. Vodili smo računa da nas ne kazne, imali su tu jednu jedinu situaciju i uspješno smo to priveli kraju. Idemo na odmor zadovoljni", dodao je trener crno-bijelih.

Vidi opis "Trajalo je, ostali smo duže, teško je analizirati": Srđan Blagojević o pobjedi Partizana protiv Vojvodine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 9 / 9 AD

Partizan nakon ovog trijumfa na prvom mjestu tabele dočekuje nedjelju, sa bodom više i dvije odigrane utakmice više od Crvene zvezde, koja će danas igrati protiv Napretka.