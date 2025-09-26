logo
Zašto je propala ideja Regionalne lige mladih? "Sve je bilo dogovoreno, ali..."

Zašto je propala ideja Regionalne lige mladih? "Sve je bilo dogovoreno, ali..."

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Zašto nije zaživjela Regionalna liga mladih? Romeo Jozak, nekadašnji direktor u Hrvatskom nogometnom savezu (HNS) otkrio je pozadinu neuspjeha velikog projekta.

Romeo Jozak Zašto je propala ideja Regionalne lige mladih Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iako je projekt Regionalne lige mladih još 2014. godine imao podršku UEFA, predstavnika nacionalnih saveza i sponzora, nikada nije zaživio. Razloge za to otkrio je hrvatski stručnjak Romeo Jozak na konferenciji Simposar 2025 u Sarajevu.

Jozak, tadašnji tehnički direktor HNS-a i član Tehničke komisije UEFA, inicirao je formiranje regionalnog omladinskog takmičenja uz učešće šest zemalja bivše Jugoslavije i Mađarske. Sastanak je održan u Zagrebu, a ideja je bila okupiti najbolje ekipe u kategorijama U14 i U16, kao dodatak već postojećim takmičenjima za U17 i U19.

"U roku od 15 minuta postigli smo konsenzus – svi su bili za. Savezi su poslali po dva predstavnika, došli su ljudi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Mađarske. UEFA nam je dala zeleno svjetlo. Sponzori poput 'Sport Kluba', Koca-kole i Mekdonlandsa bili su spremni odmah uskočiti. Bilo je sve spremno", rekao je Jozak

Ali – sve je palo, nakon što je ideja puštena u javnost.

"Nismo ni stigli da počnemo a pojavile su se negativne reakcije navijačkih grupa – konkretno, dvije velike, jedna iz Hrvatske i jedna iz Srbije. Pitanja poput ‘šta će nama oni tamo’ i ‘nećemo da nam dolaze njihovi klinci’ postala su dominantna u javnosti. A riječ je bila o djeci od 14 godina!"

Zbog atmosfere koja se stvorila, tadašnje rukovodstvo HNS-a - uključujući i tadašnjeg predsjednika Davora Šukera – povuklo je podršku.

"Šuker je rekao: ‘Ne treba nam to, imaćemo problema’. I sve je stalo. Nestala je hrabrost, izgubili smo projekat zbog straha od reakcija."

Jozak je naveo i drugi razlog neuspjeha projekta – nedostatak sistemskog reda unutar nacionalnih saveza.

"Realno, nismo u potpunosti sredili stvari unutar svojih zemalja – ni po pitanju licenciranja, sigurnosti, organizacije… Bilo bi mnogo teže voditi zajedničku ligu bez stabilne unutrašnje baze."

Uporedio je to sa modelima u zapadnoj Evropi.

"Napraviti regionalnu ligu između Belgije, Holandije i Njemačke – to je čišće, jednostavnije, bez političkih i bezbjedonosnih komplikacija. Kod nas je to i dalje teret prošlosti."

Bez obzira na to što ideja Regionalne lige nije realizovana, Jozak i danas vjeruje da konkurencija stvara kvalitet i da bi takmičenje tog tipa mogla transformisati razvoj omladinskog fudbala na Balkanu.

"Svi bismo imali koristi. Djeca bi igrala jake utakmice, iz toga bi izašli bolji igrači. Političke tenzije oko seniora ne bi se prenosile na djecu – uz dobru organizaciju, sve bi bilo moguće."

Na kraju izlaganja, Jozak je ipak ostavio prostor za optimizam.

"Možda nije prošlo tad, ali s vremenom će doći nove generacije. One neće nositi teret prošlosti kao mi. Ako organizacijski sazrijemo – Regionalna liga će doći", zaključio je on.

(MONDO)

