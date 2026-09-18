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Zinedin Zidan saopštio prvi spisak "trikolora": Pet debitanata i jedna velika odluka

Zinedin Zidan saopštio prvi spisak "trikolora": Pet debitanata i jedna velika odluka

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Zinedin Zidan je objavio prvi spisak reprezentacije Francuske od dolaska na mjesto selektora.

zinedin zidan objavio spisak francuske Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Legendarni Zinedin Zidan napravio je prvi konkretan potez otkako je preuzeo reprezentaciju Francuske - objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice. Novi selektor odlučio je da pruži priliku i petorici debitanata, dok je Kilijan Mbape zadržao kapitensku traku, iako se u medijim provlačila informacija da situacija u timu nije povoljna za bivšeg igrača PSŽ-a.

Na prvom Zidanovom spisku našli su se Žeremi Žake iz Liverpula, Endi Dijuf iz Intera, Lukaš Da Kunja iz Koma, Esteban Lepol iz Rena i Giljem Reste iz Tuluza. Ukupno je pozvao 22 igrača za duele protiv Turske, Italije i Belgije, protiv koje će Francuzi igrati dva puta.

Očekivano, nije bilo velikih promjena u odnosu na sastav koji je Francuska imala u prethodnom periodu, ali je Zidan već na prvom spisku pokazao da želi da postepeno uvede nova imena u nacionalni tim. Posebnu pažnju privukao je izbor petorice igrača koji će prvi put imati priliku da zaigraju za A selekciju.

Spisak Francuske:

  • Golmani: Majk Menjon (Milan), Gijom Rest (Tuluz), Robin Riser (Lens)
  • Odbrana: Endi Dijuf (Inter), Žeremi Žake (Liverpul), Pjer Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Žil Kunde (Barselona), Maksens Lakroa (Čelsi), Adrijen Trifer (Bornmut), Dajo Upamekano (Bajern Minhen)
  • Vezni red: Eduardo Kamavinga (Real Madrid), Rajan Šerki (Mančester siti), Luka da Kunja (Komo), Manu Kone (Roma), Adrijen Rabio (Milan), Voren Zair Emeri (PSŽ)
  • Napad: Bredli Barkola (Liverpul), Usman Dembele (PSŽ), Dezire Due (PSŽ), Esteban Lepol (Ren), Kilijan Embape (Real Madrid), Majkl Olise (Bajern Minhen)

Šta je rekao Zidan? 

Zinedin Zidan je na konferenciji za medije govorio i o svojoj odluci koja će se imena naći na spisku za naredne mečeve. "Razmišljao sam, vršio sam neke procjene, u timu imamo igrače koji su se tek vratili sa Svjetskog prvenstva... Tu su povrede, minutaža, sve sam to uzeo u obzir. Ovo je prvi izbor igrača i prvi trening-kamp, a ideje su bile prilično jasne. Možda jedan ili dvojica igrača namjerno nisu tu, zbog nedostatka minutaže ili manjih povreda, ali od mog imenovanja 28. jula bilo je mnogo posla", rekao je on. 

Kad igra Fraancuska? 

Raspored mečeva Francuske u Ligi nacija: 

  • Turska - Francuska (25. septembar)
  • Belgija - Francuska (28. septembar)
  • Francuska - Italija (2. oktobar)
  • Francuska - Belgija (5. oktobar)

Bonus video: 

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01:14:27
Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić)
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Zinedin Zidan Liga nacija Francuska

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