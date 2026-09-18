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Roberto Manćini objavio spisak Italije za Ligu nacija: Čak devet novih "azura"

Roberto Manćini objavio spisak Italije za Ligu nacija: Čak devet novih "azura"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Novi selektor Italije Roberto Manćini objavio je u petak spisak od 34 fudbalera za Ligu nacija, na kom se nalazi devet novih imena.

Roberto Manćini objavio spisak Italije za Ligu nacija Izvor: Profimedia

Selektor Italije Manćini saopštio je spisak igrača za naredna četiri meča "azura" u Ligi nacija.

Šezdesetjednogodišnji stručnjak vratio se na klupu Italije krajem jula i potpisao ugovor do 2030. godine.

Predstojeća reprezentativna pauza trajaće dvije nedjelje, tokom kojih će „auri“ odigrati dva meča protiv Turske, koju predvodi Vinćenco Montela, i gostovati Belgiji i Francuskoj.

Prva utakmica Manćinijevog drugog mandata na kormilu Italije odigraće se na rimskom "Olimpiku" protiv Belgije u petak, 25. septembra. Tri dana kasnije, 28. septembra, gostovaće Turskoj. U petak, 2. oktobra, gostovaće Francuskoj, koju vodi Zinedin Zidan, dok će 5. oktobra ugostiti Tursku na stadionu "Renato Dal'Ara" u Bolonji.

U timu je čak devet novih igrača: golman Bolonje Masimo Pesina, defanzivac Rome Danijele Đilardi, bek Brentforda Majkl Kajode, defanzivac Monce Edi Kuadio, vezista Kaljarija Alesandro Romano, talenat Sportinga Isa Dumbia, napadač Sasuola Sebastijano Espozito, krilni napadač Napolija Antonio Vergara i napadač Nirnberga Mohamed Ali Zoma.

Takođe je stigla potvrda i za Onesta Ahanora, koji je u međuvremenu prešao u Kristal Palas preko Atalante i Čelsija, kao i za mlada zvijezdu Borusije Dortmund Samuelea Inacija, nakon prijateljskih utakmica protiv Luksemburga i Grčke u junu.

Manćini je ponovo pozvao Nikolu Fađolija i Nikolu Zaniola, koji nisu nosili dres Italije još od oktobra 2024. godine, dok je Rolando Mandragora posljednji poziv imao još u martu 2021.

Očekivano, na spisku nema fudbalera Čelsija Marka Palestre, koji ove sezone još nije zabilježio nastup zbog povrede. Prvi trening zakazan je za ponedeljak, 21. septembar.

Sastav Italije za mečeve Lige nacija

Golmani: Marko Karneseki (Atalanta), Đanluiđi Donaruma (Mančester Siti), Masimo Pesina (Bolonja), Guljelmo Vikario (Juventus);

Odbrana: Onest Ahanor (Kristal Palas), Alesandro Bastoni (Inter), Rikardo Kalafjori (Arsenal), Dijego Kopola (Pariz), Đovani Di Lorenco (Napoli), Federiko Dimarko (Inter), Danijele Đilardi (Roma), Majkl Kajode (Brentford), Edi Kuadio (Monca), Đanluka Manćini (Roma), Đorđo Skalvini (Atalanta);

Vezni red: Nikolo Barela (Inter), Brajan Kristante (Roma), Isa Dumbia (Sporting CP), Nikolo Fađoli (Fiorentina), Davide Fratezi (Lacio), Rolando Mandragora (Torino), Alesandro Romano (Kaljari), Sandro Tonali (Totenhem);

Napadači: Nikolo Kambijagi (Bolonja), Frančesko Pio Espozito (Inter), Sebastijano Espozito (Sasuolo), Samuele Inacio (Borusija Dortmund), Mois Kin (Komo), Danijel Maldini (Kaljari), Đakomo Raspadori (Atalanta), Đanluka Skamaka (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nikolo Zaniolo (Udineze), Mohamed Ali Zoma (Nirnberg).

(MONDO)

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Tagovi

Roberto Manćini Italija Liga nacija

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