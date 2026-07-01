"Ako je Miško Ražnatović spreman da potpiše, može": Ofer Janaj hitno reagovao zbog bivšeg igrača Partizana

Vlasnik Hapoel Tel Aviva Ofer Janaj pisao je Mišku Ražnatoviću zbog Jama Madara.

Izvor: MN PRESS

Jam Madar ne ostaje u Hapoel Tel Avivu. Potvrdio je to njegov agent Miško Ražnatović koji je objasnio da je klub već obaviješten i da će da nastavi karijeru negdje drugo. Zbog toga je hitno reagovao vlasnik izraelskog tima Ofer Janaj.

"Ponekad je potrebno da imate dogovor o nekupovanju prije bilo kakvih razgovora. Ako će Miško Ražnatović to da potpiše onda ćemo pregovarati u dobroj namjeri. Ako ne, onda želimo Madaru i njegovoj familiji mnogo uspjeha. Srećni smo što je klinac imao šansu da uzme evropsku titulu sa klubom koji može da se takmiči prije nastavka dalje", poručio je Janaj.

Kontroverzni vlasnik kluba je na taj način malo i "pecnuo" rivale iz Izraela. Navodno Madara žele dva druga izraelska kluba. U pitanju su Makabi Tel Aviv i Hapoel Jerusalim koji od skoro vodi Saša Obradović. Morao je da se dotakne i njih, a ostaje da se vidi šta će se dalje dešavati.

Sometimes you just need to have a no shop agreement signed prior to any conversation.



If@MiskoRaznatovicwill sign it we will negotiate in good faith. If not we will wish the Madar family a lot of success and we are glad the kid had the chance to win a European title with a… — Ofer (@OferYannay)July 1, 2026

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