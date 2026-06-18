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Partizan doveo fudbalera Milana: Ovo su detalji ugovora

Partizan doveo fudbalera Milana: Ovo su detalji ugovora

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbaler iz Obale Slonovače zvanično je zadužio crno-bijelu opremu.

Čaka Traore novi igrač Partizana Izvor: MN PRESS

FK Partizan zvanično je predstavio doskorašnjeg igrača Milana Čaku Traorea kao najnovije pojačanje. Dvadesetjednogodišnji fudbaler je sa crno-bijelima potpisao ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje na još dvije takmičarske sezone.

Krilni igrač je rođen 23. decembra 2004. godine u Obali Slonovače, ali je značajan dio svog fudbalskog razvoja proveo u Italiji. Tokom dosadašnje karijere nastupao je za Parmu, Palermo i razvojni tim Milana.

Tokom prethodne takmičarske sezone, nastupajući za ekipu Milan Futuro, odigrao je 25 utakmica, uz učinak od devet golova i pet asistencija. Traore će biti još jedan fudbaler iz Obale Slonovače koji će nositi dres Partizana, nakon Ismaela Beka Fofane i Sedrika Gogua.

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FK Partizan fudbal transferi

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