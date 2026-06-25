Partizan dovodi napadača iz Brazila: Saša Ilić dobija igrača koji je do juče igrao amaterski fudbal

Partizan radi na novom pojačanju da predstojeću sezonu, a u klub iz Humske stiže Brazilc Žeferson Marinjo dos Santos

Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

U Partizan će uskoro stići Brazilac Žeferson Marinjo dos Santos (26), poznatiji kao Že. Momak koji je u januaru obukao dres turskog Geztepea bi u narednoj sezoni mogao da zaduži opremu "parnog valjka" i tako pomogne timu legende crno-bijelih Saše Ilića.

Riječ je o napadaču koji je karijeru pretežno gradio u Brazilu, pa mu evropsko podneblje nije najpoznatije. Polusezonu je proveo u Turskoj, u Geztepeu sa kojim ima ugovor do juna 2028, a postigao je i dva gola i imao jednu asistenciju u 16 utakmica, dok je na terenu proveo 480 minuta. Međutim, kako nije u planovima aktuelnog trenera, promjena sredine zvuči kao najrealnija opcija za Brazilca. Kako stvari stoje, interesovanje za saradnju sa Partizanom je obostrano.

Koga je Partizan dosad doveo, a ko odlazi iz kluba?

Partizan, pored svih turbulencija u upravi, vrlo aktivno radi na dovođenju novih igrača. Dosad je angažovao Čaku Traorea, Erika Kozjeka, Milana Aleksića i Aleksu Zekovića. S obzirom na to da su na snazi promjene u Humskoj, jasno je da dolazak novih igrača znači odlazak onih koji su u timu.

Odlazak Andreja Kostića odavno je potvrđen, a očekuje se da klub napuste i Nikola Simić i Milan Roganović. Simić bi karijeru mogao da nastavi u CSKA iz Moskve, a ruski velikan mogao bi "u paketu" da dovede i Roganovića. I ne samo dvojica mladih igrača - očekuje se da klub napuste i ostala djeca Partizana: Milan Vukotić, Ognjen Ugrešić, Vanja Dragojević.

Ipak, ideja je da ovaj trojac ostane bar do kraja kvalifikacija. U suprotnom, tim Saše Ilića bio bi u velikom kadrovskom problemu za mečeve koji garantuju Evropu u Humskoj.