logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Samo jedna pobjeda dijeli Široki od ABA lige! "Atmosfera i navijanje su bili fantastični, zaslužili smo to!"

Dragan Šutvić
0

Još samo jedan trijumf nad TFT-om dijeli Hercegovce od povratka u ABA elitu, gdje su posljednji put bili u sezoni 2013-14.

Široki pobijedio u prvoj utakmici finala ABA lige Izvor: KK Široki/Antonio Slišković

Košarkaši Širokog na pobjedu su od povratka u ABA ligu!

Tim trenera Marijana Bagarića savladao je u srijedu uveče na Pecari ekipu skopskog TFT-a rezultatom 88:69 i pred 2.500 navijača poveo 1:0 u finalnoj seriji. Prvu narednu priliku da ovjeri povratak u elitu Široki će imati 29. aprila, kada će gostovati u dvorani "Kale" u glavnom gradu Sjeverne Makedonije. Ukoliko u tome ne uspije, popravni ispit polagaće 6. maja, ponovo pred svojim navijačima.

"Čestitam mojim igračima na velikoj pobjedi. Odigrali su pravu mušku utakmicu i zasluženo smo pobijedili. Međutim, ovo je tek jedna pobjeda, idemo u Skoplje po drugu pobjedu. Atmosfera i navijanje na utakmici su bili fantastični i volio bih da je bilo cijelu sezonu tako jer smo to zaslužili. Međutim, idemo dalje, nadam se da će tako biti i ubuduće", rekao je trener Bagarić.

Široki je, inače, posljednji put igrao u ABA ligu u sezoni 2013-14, kada je kao posljednji ispao iz takmičenja. Najbolji rezultat u ABA ligi Široki je ostvario u sezoni 2011-12. Tada je, sa učinkom od 15 pobjeda i 11 poraza, bio petoplasirani, našavši se iza Makabija (24-2), Cedevite (19-7), Partizana (19-7) i Budućnosti (18-8), koji su stekli pravo nastupa na finalnom turniru u Tel Avivu.

Od takmičarske godine 2019-20 konstantno je u ABA 2 ligi, a poslije dva polufinala (2022. i 2023. godine) i isto toliko eliminacija u četvrtfinalu (2024. i 2025. godine), možda je sada došao red na željenu titulu...

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

KK Široki košarka ABA 2

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC