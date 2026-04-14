Sjajni Široki: Hercegovci u finalu ABA 2 lige!

Sa dvije pobjede protiv Heliosa iz Domžala, košarkaši Širokog izborili su plasman u finale Druge ABA lige, gdje će im rival biti bolji iz dvoboja Sutjeska (Nikšić) - TFT (Skoplje).

Širokobriježani su, nakon trijumfa pred svojim navijačima 92:82, slavili i u Domžalama, ovaj put 84:80, te tako za zakazali finale ABA 2 lige sa boljim iz dvoboja Sutjeska (Nikšić) - TFT (Skoplje). Makedonski tim napravio je "brejk" u prvom meču, pa ću sutra kao domaćin imati šansu da se plasira u finale.

Sjajno su košarkaši Širokog otvorili duel u Sloveniji i već nakon prve četvrtine najavili slavlje. Prvu dionicu riješili su u svoju korist rezultatom 29:15, te su nastavak meča mogli da odigraju nešto opuštenije.

Ipak, nakon izjednačenog drugog kvartala, krenuli su domaći po preokret, dobili treću četvrtinu 29:13, ali je tim iz Hercegovine bio odličan u četvrtoj četvrtini i riješio meč u svoju korist.

Džejlin Mekriri odigrao je fenomenalan meč i ubacio 28 poena, uz maestralan šut iz igre (12/13 za dva i 1/2 za tri poena), Trajs je ubacio 14 poena i imao devet asistencija, dok je Bošnjak imao isti košgeterski učinak. Miha Škedelj ubacio je poen manje.

U domaćem timu petorica košarkaša imali su dvocifren učinak, Dolničar je ubacio 16, Zemljič i Malovčić po 15, Sirc 13, a Morano Mahmutović 11 poena.

Finalni susreti zakazani su za 29. april i 6. maj, a eventualni treći susret biće odigra 13. maja.