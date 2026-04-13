Široki na korak od finala ABA 2 lige: Hercegovci žele da sve završe u Domžalama!

Ekipa iz Hercegovine u utorak gostuje u Domžalama, gdje će pokušati da savlada Helios i izbori finale ABA 2 lige.

Izvor: Široki TT Kabeli

Košarkaši Širokog nalaze se na korak od velikog uspjeha i plasmana u finale ABA 2 lige. Za taj podvig neophodna im je još samo jedna pobjeda u polufinalnoj seriji protiv Heliosa. U prvoj utakmici, igranoj prije pet dana na Pecari, tim Marijana Bagarića trijumfovao je rezultatom 92:82, a priliku da potvrdi mjesto u završnoj borbi za trofej imaće u utorak uveče (18.00) u Domžalama.

Ukoliko u tome ne uspije, "polagaće popravni ispit" 21. aprila pred svojim navijačima (21.00).

"Očekuje nas revanš u Domžalama protiv ekipe Heliosa koja je mlada, poletna i talentovana i sigurno da nam neće biti lako. Međutim, napravili smo prvi korak, pobijedili smo kod kuće i skinuli pritisak u prvoj utakmici pred našom publikom gdje se očekivalo da mi pobijedimo. Iako sutra igramo na gostujućem terenu učinićemo da pobjedimo. Nadam se dobroj predstavi naših igrača, jednoj borbenoj i čvrstoj utakmici i vjerujem da možemo da dođemo do pobjede", rekao je trener Bagarić pred sutrašnji duel u Sloveniji.

Miha Škedelj je godinama, kao član Krke, imao priliku da se kroz slovenačka takmičenja susretne sa Heliosom. Sada će pokušati da sruši ovaj tim kao jedna od uzdanica Širokog.

U prvom polufinalnom meču, zaustavio se na tri poena, ali je zato bio sjajan u ligaškom dijelu sezone. U Domžalama, 27. januara, postigao je 20 poena, od čega tri trojke iz četiri pokušaja, uz osam skokova.

"Svjesni smo da nas očekuje jako teška utakmica, pogotovo jer igramo u gostima. Vodimo 1:0 u seriji, ali to nam ništa ne znači ako ne ostanemo fokusirani i koncentrisani na našu igru. Helios će sigurno dati sve od sebe da izjednači seriju i izbori još jednu utakmicu. Naš cilj je jasan – da pobjedom osiguramo plasman u finale ABA 2 lige. Moramo da budemo čvrsti u odbrani, pametni u napadu i pokažemo pravi karakter kroz svih 40 minuta", riječi su Škedelja, koji je od 2016. do 2024. godine bio neizostavan dio ekipe iz Novog Mesta.

Drugi par polufinala ABA 2 lige čine nikšićka Sutjeska i skopski TFT. Tim iz Sjeverne Makedonije imao je razloga za slavlje poslije prve utakmice igrane 8. aprila u Nikšiću (88:93), a prvu narednu priliku da ovjeri finale imaće u srijedu (15. april) od 18.00 časova, u dvorani "Kale".

