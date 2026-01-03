Široki brojao do 123: Zrinjski deklasiran na Pecari - 43 razlike u derbiju Hercegovine!

Košarkaši Širokog su na sjajan način počeli novu godinu.

Košarkaši Širokog na furiozan način su započeli 2026. godinu – deklasirali su Zrinjski u hercegovačkom derbiju Lige BiH razlikom od čak 43 poena!

Meč na Pecari završen je rezultatom 123:80, a skoro četvrtinu poena za domaće postigao je Džejlin MekKriri. Odigrao je Amerikanac sjajnu partiju, promašivši samo dva od 15 šuteva iz igre. Osim toga, realizovao je i četiri od pet slobodnih bacanja, a odličnom poenterskom učinku dodao je i osam skokova.

Drugi strijelac Širokog, koji je ujedno lider ABA 2 lige, večeras je bio Džosaja Strong, koji se zaustavio na 22 poena, čemu je dodao i osam asistencija. Josip Čović je uknjižio 18 poena, uz devet skokova, dok je Matej Bošnjak u pobjedi učestvovao sa 16 koševa.

Široki je tako upisao petu uzastopnu pobjedu u svim takmičenjima, a naredna takmičarska obaveza čeka ga 10. januara, kada će u Boriku odmjeriti snage sa KK Borac Banja Luka, koji je ranije tokom dana ostvario pobjedu na gostovanju u Živinicama.

Tri dana kasnije, Široki će nastaviti takmičenje u ABA 2 ligi, domaćim duelom sa Zlatiborom.

