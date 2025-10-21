Druga ABA liga: Dominacija Slobode i Širokog! Podgorica "smrznuta" u Tuzli, Hercegovci sigurni u Vršcu

Poslije neuspjeha na startu takmičenja u Drugoj ABA ligi, košarkaši Slobode i Širokog upisali su rutinske pobjede u drugom kolu.

Izvor: ABA liga 2/Sloboda Tuzla/Darko Zabus

Tuzlanski tim je na startu poražen u Domžalama od domaćeg Heliosa, ali je u utorak deklasirao Podgoricu u dvorani "Mejdan" - 91:56 (21:14, 27:16, 24:13, 19:13).

S druge strane, ekipa Širokog je poslije poraza od Sutjeske na "Pecari", večeras slavila ubjedljiv trijumf na gostovanju u Vršcu - 86:112 (16:27, 18:31, 30:19, 22:35)

Samo u prvih pet minuta crnogorska ekipa je držala egal u Tuzli, da bi potom košarkaši Slobode ubacili u višu brzinu i već u drugoj četvrtini stekli dvocifrenu prednost, a najveća razlika bila je "plus 20".

Ipak sa 18 razlike okončano je prvo poluvrijeme u korist tuzlanske ekipe (48:30).

Do kraja treće četvrtine prednost je porasla i do 30 poena, pa je bilo jasno da će Sloboda zabilježiti prvi trijumf u Drugoj ABA ligi ove sezone i to sa više nego ubjedljivih "plus 45".

Najzaslužniji za pobjedu izabranika Marka Trbića bili su Stefan Glogovac sa 18 poena, O' Šoven Vilijams je ubacio 14, Sani Čampara poen manje, a Milija Miković je upisao dabl-dabl učinak (12 poena, 11 skokova). Goste iz Podgorice predvodio je Danilo Ivanović sa 14 poena, devet asistencija i sedam skokova.

Izvor: ABA liga 2/Vršac Meridianbet/Miloš Živković

Prvu ovosezonsku pobjedu i to na gostovanju u Srbiji, zabilježili su i košarkaši Širokog, koji su takođe bili ubjedljivi u Vršcu.

Jedini "pad" u igri imali su u trećem kvartalu koji je u potpunosti pripao srpskoj ekipi. Vrščani su postepeno smanjivali razliku i pred posljednjih 10 minuta se rezultatski vratili u meč - "minus 11".

Ipak, ekipa Marijana Bagarića uspjela je odbije nalet domaćina i u posljednjem periodu stigne do ubjedljive pobjede u regionalnom takmičenju.

Dželin Mekkriri bio je najzaslužniji za pobjedu hercegovačke ekipe sa dabl-dabl učinkom od 23 poena i 11 skokova, odličan je bio Seinser Keri sa pogotkom manje, a najbolju partiju u domaćem timu pružili su je Džulijan Klifton Hemond sa 23 i Tišon Klon sa 17 koševa.

(MONDO)