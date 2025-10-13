logo
Cibona izazvala haos u regionalnoj košarci: Srpski tim umjesto Zagrepčana, otkriveno šta se krije iza skandala

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Cibona je povlačenjem iz Druge ABA lige izazvala potres u regionalnoj košarci. ABA liga se oglasila i najavila dalje poteze.

cibona se povukla iz aba lige radnicki kragujevac je mijenja Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

SPD Radnički Kragujevac biće novi učesnik ABA lige 2 u sezoni 2025/26, nakon povlačenja KK Cibona iz takmičenja, saopštila je ABA liga. Tim iz Kragujevca zauzeće Cibonino mjesto u žrijebu, u okviru prvog "šešira", i prema unaprijed utvrđenom sistemu i rasporedu takmičenja, odigraće svoju prvu utakmicu protiv TFT Mozzart Skopje.

Meč je zakazan za srijedu, 15. oktobar 2025. godine, u Sportskoj hali „Jezero“ u Kragujevcu, sa početkom u 18:00 časova.

"Zbog neočekivanog i u posljednjem trenutku povlačenja KK Cibona iz takmičenja, bez ikakvog prethodnog obavještenja upravi ili organizaciji lige, ABA liga j.t.d. će primijeniti sve interne propise i druge mjere u cilju zaštite integriteta takmičenja, kao i poslovnih i ekonomskih interesa kompanije", saopšteno je.

Radnički se takmiči od 2019.

Izvor: MN PRESS

SPD Radnički iz Kragujevca se pod tim imenom takmiči od 2019. Osnovan je četiri godine ranije, 2015, i zamijenio je nekada značajan tim srpske košarke KK Radnički Kragujevac koji je zbog problema sa finansijama ugašen 2014. godine. Između ostalih, trener Kragujevčana bio je Marko Simonović, nekadašnji reprezentativac i as Zvezde i Budućnosti.

U sezoni 2012/2013, Radnički je igrao polufinale regionalnog takmičenja i poslije drame izgubio od Crvene zvezde u utakmici koja je uz mjesto u finalu donosila i mjesto u Evroligi.

Ovo je plan Cibone poslije povlačenja

Izvor: MN PRESS

    Cibona je povukla rizičan potez tako što je sportski direktor Marin Rozić javio TFT-u iz Skoplja da ne mora da kreće u Zagreb na utakmicu. Portal "Večernji" objavio je da bi Cibona mogla tako da izgubi i divdendu od profita ABA lige od 100.000 evra, a moguće je i da bude pokrenut pravni spor.

"Ono što se može očekivati da će se dogoditi jeste da će Skupština ABA lige, nakon što Cibona ne odigra dvije utakmice, automatizmom izbaciti Cibonu i da će tražiti od hrvatskog kluba da svoj udio u vlasništvu prenese na nekog drugog. No, nama se čini da će Cibona pak tražiti da joj se isplati tržišna vrijednost tog udjela", objavio je hrvatski list.

Po svemu sudeći, plan Cibone je da kroz domaće prvenstvo napravi uspjeh, osvoji titulu poslije tri uzastopna naslova dominantnog Zadra i da uđe u FIBA Ligu šampiona, kao "protočni kanal" ka projektima NBA Evrope.

Bonus video: Atmosfera pred Partizan Cibona

Pogledajte

00:06
Atmosfera pred meč Partizan - Cibona
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Tagovi

KK Cibona košarka KK Radnički Kragujevac Druga ABA liga

