Student m:tel izgubio na startu Druge ABA lige

Košarkaši Studenta m:tel poraženi su u srijedu od ekipe Mornara na početku debitantske sezone u Drugoj ABA ligi.

Prošlosezonski šampion Republike Srpske dobio je specijalnu pozivnicu da učestvuje u drugom po jačini regionalnom takmičenju, a u srijedu je zabilježio prvi gostujući poraz i to u Baru u dvorani Topolica.

MORNAR - STUDENT 83:69 (22:18, 17:16, 16:21, 28:14)

Najviše zahvaljujući briljantnoj partiji Noe Alija Farakana, koji je ubacio 32 poena, izabranici Borisa Jokanovića su držali egal do samog finiša utakmice, ali je Mornar na iskustvo stigao do početnih bodova u Baru.

Na drugoj strani, prvo imena domaćih bili su Nemanja Vranješ sa 22 i Petar Krivokapić sa 16 pogodaka. Dvocifren kod gostiju bio je još samo Srđan Jovnaović sa 10 koševa.

Student m:tel će u drugom kolu u dvorani "Nenad Baštinac" u Aleksandrovcu ugostiti Zlatibor 28. oktobra.

