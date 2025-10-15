logo
Student m:tel izgubio na startu Druge ABA lige

Student m:tel izgubio na startu Druge ABA lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Košarkaši Studenta m:tel poraženi su u srijedu od ekipe Mornara na početku debitantske sezone u Drugoj ABA ligi.

KK Mornar Kk Student ABa liga 2 Izvor: ABA liga j.t.d./Mornar-Barsko zlato Media Pro

Prošlosezonski šampion Republike Srpske dobio je specijalnu pozivnicu da učestvuje u drugom po jačini regionalnom takmičenju, a u srijedu je zabilježio prvi gostujući poraz i to u Baru u dvorani Topolica.

MORNAR - STUDENT 83:69 (22:18, 17:16, 16:21, 28:14)

Najviše zahvaljujući briljantnoj partiji Noe Alija Farakana, koji je ubacio 32 poena, izabranici Borisa Jokanovića su držali egal do samog finiša utakmice, ali je Mornar na iskustvo stigao do početnih bodova u Baru.

Na drugoj strani, prvo imena domaćih bili su Nemanja Vranješ sa 22 i Petar Krivokapić sa 16 pogodaka. Dvocifren kod gostiju bio je još samo Srđan Jovnaović sa 10 koševa.

Student m:tel će u drugom kolu u dvorani "Nenad Baštinac" u Aleksandrovcu ugostiti Zlatibor 28. oktobra.

(MONDO)

Tagovi

KK Student-Igokea košarka Druga ABA liga

