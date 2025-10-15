Student m:tel u Baru počinje debitantsku sezonu u ABA 2 ligi: "Da pokažemo identitet, energiju, brzinu i timsku igru!"

Prošlosezonski osvajač Prve lige Republike Srpske počinje takmičenje u drugorazrednom jadranskom takmičenju.

Košarkaši Studenta m:tel počinju ove srijede debitantsku sezonu u ABA 2 ligi.

Prošlosezonski šampion Republike Srpske dobio je specijalnu pozivnicu da učestvuje u drugorazrednom jadranskom takmičenju, a na premijeri će gostovati Mornaru (18.00), u dvorani Topolica.

"Ulazimo u ABA 2 ligu sa velikim poštovanjem prema takmičenju i protivniku kakav je Mornar. Radu se o ekipi koja je 10 godina ABA 1 ligu. Napravili su odličan tim za ovaj rang takmičenja i sigurno je da sa najvećim mogućim ambicijama ulaze u ligu. Idemo tamo da se borimo za svaku loptu, da pokažemo identitet, energiju, brzinu i timsku igru. Za nas je ovo idealna prilika da vidimo gdje smo u ovom trenutku i da nastavimo da radimo i rastemo kao ekipa. Žao nam je što nećemo nastupiti kompletni jer imamo problema sa povredama", poručio je trener Studenta m:tel Boris Jokanović u najavi meča u Crnoj Gori.

Jedna od uzdanica tima u novoj sezoni biće centar Đorđe Topolović, koji je u prošloj sezoni nosio dres KK Borac Banja Luka.

"Očekuje nas duel protiv ekipe Mornara koja je duži niz godina ostvarivala jako dobre rezultate u ABA 1 ligi. Iako imamo određene izostanke u ekipi, želimo da pokažemo našu mladost, energiju, trčanje i opravdamo naše mjesto u ABA 2 ligi. Cilj je da utakmicu dovedemo u rezultatski egal i pokušamo doći do bodova na teškom gostovanju", rekao je 24-godišnji prvotimac Studenta m:tel.

Kad je riječ o preostalim predstavnicima BiH, samo je Borac Banja Luka uspio da dođe do pobjede u prvom kolu, savladavši Podgoricu na gostujućem terenu (73:75).

Široki je poražen na Pecari u duelu sa Sutjeskom (77:87), Domžale su savladale tuzlansku Slobodu (82:80), dok je Jahorina uknjižila poraz u susretu sa Zlatiborom (100:84).

