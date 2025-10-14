logo
Jahorina krenula porazom u ABA 2 ligi: Šampion iz 2022. ubjedljivo porazio Paljane

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Ekipa sa Pala ubjedljivim porazom je započela debitantski nastup u ABA 2 ligi.

ABA 2 Zlatibor Jahorina 100 84 Izvor: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Košarkaši paljanske Jahorine debituju ove sezone u ABA 2 ligi.

Tim koji kao trener vodi Boban Ninić za rivala je u prvom kolu, u dvorani u Čajetini, imao ekipu Zlatibora, osvajač drugorazednog jadranskog takmičenja 2022. godine, a koji je večeras stigao do ubjedljive pobjede, rezultatom 100:84.

Već poslije prvih 20 minuta, bilo je praktično jasno u kojem smjeru ide ovaj susret. Jahorina je na pauzi kasnila 16 poena za rivalom (58:42), ali je istovremeno imala najistaknutijeg pojedinca u prvih 20 minuta.

Simultanku je igrao centar Paljana Džejlen Entoni Grejem, koji je u prva dva kvartala postigao čak 18 poena, čemu je dodao i šest skokova.

Do kraja meča zaustavio se na 26 poena i 10 skokova, ali nije imao dobru podršku saigrača. Branislav Vujadinović je, kao drugi strijelac tima, dodao 11 poena, dok se Ardaril Klej zaustavio na 10.

Ekipu Zlatibora predvodio je Tejlor Mur sa 23 poena, a osim njega još su petorica košarkaša postigla dvocifren broj poena. Nemanja Protić je dodao 15, Vuk Đorđević je uknjižio 13, Terens Hanter-Vitfild je upisao 12, a Stefan Savić i Ivan Smiljanić po 11.

Jahorina će prvu domaću utakmicu u ABA 2 ligi odigrati 29. oktobra, kada u paljansku dvoranu "Peki" dolazi Mornar.

(mondo.ba)

