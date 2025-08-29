Mladi crnogorski reprezentativac potpisao za SKK Student Igokea

Blažo Mudreša (2007.) najnovije je pojačanje tima iz Aleksandrovca.

Mladi crnogorski reprezentativac Blažo Mudreša (2007.) najnovije je pojačanje SKK Student Igokea.

Mudreša pokriva poziciju krilnog centra, visok je 207 centimetara, a u klub iz Aleksandrovca dolazi iz Lovćena 1947 sa rodnog Cetinja.

Iskustvo je, takođe, sticao i u omladinskom pogonu Dinama iz Sasarija (Italija), nastupavši na turniru "LBA Next Generation". Prosječno je, na četiri utakmice, bilježio 10 poena, 10.5 skokova i jednu asistenciju.

Ovog ljeta je sa reprezentacijom Crne Gore do 18 godina igrao na Evropskom prvenstvu B divizije. Na šest mečeva, na parketu je prosječno bio isto toliko minuta i bilježio u prosjeku jedan poen, dva skoka i 0.2 asistencije.

SKK Student Igokea će, podsjetimo, u predstojećoj sezoni debitovati u prvenstvu BiH, ali i u ABA 2 ligi.

S tim u vezi, doveden je veliki broj pojačanja, pa su tako u klub stigli David Maran i Srđan Jovanović (Slavija), Đorđe Topolović, Srđan Bošković, Kristijan Ateljević i Stefan Špirić (KK Borac Banja Luka) i Stefan Milošević (Gradina Tešanj).

