logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mladi crnogorski reprezentativac potpisao za SKK Student Igokea

Mladi crnogorski reprezentativac potpisao za SKK Student Igokea

Autor Dragan Šutvić
0

Blažo Mudreša (2007.) najnovije je pojačanje tima iz Aleksandrovca.

Blažo Mudreša novi igrač SKK Student Igokea Izvor: KK Student

Mladi crnogorski reprezentativac Blažo Mudreša (2007.) najnovije je pojačanje SKK Student Igokea.

Mudreša pokriva poziciju krilnog centra, visok je 207 centimetara, a u klub iz Aleksandrovca dolazi iz Lovćena 1947 sa rodnog Cetinja.
Iskustvo je, takođe, sticao i u omladinskom pogonu Dinama iz Sasarija (Italija), nastupavši na turniru "LBA Next Generation". Prosječno je, na četiri utakmice, bilježio 10 poena, 10.5 skokova i jednu asistenciju.

Ovog ljeta je sa reprezentacijom Crne Gore do 18 godina igrao na Evropskom prvenstvu B divizije. Na šest mečeva, na parketu je prosječno bio isto toliko minuta i bilježio u prosjeku jedan poen, dva skoka i 0.2 asistencije.

SKK Student Igokea će, podsjetimo, u predstojećoj sezoni debitovati u prvenstvu BiH, ali i u ABA 2 ligi.

S tim u vezi, doveden je veliki broj pojačanja, pa su tako u klub stigli David Maran i Srđan Jovanović (Slavija), Đorđe Topolović, Srđan Bošković, Kristijan Ateljević i Stefan Špirić (KK Borac Banja Luka) i Stefan Milošević (Gradina Tešanj).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Student-Igokea košarka transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC