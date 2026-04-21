logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Cijele sezone smo išli ponizno i tiho!" Široki na korak od povratka u ABA ligu nakon 12 godina!

Dragan Šutvić
Široki će u finalu ABA 2 lige igrati protiv TFT-a iz Skoplja i ukoliko ostvari dvije pobjede, od sljedeće jeseni biće dio jačeg ranga.

Široki igra finale ABA 2 lige Izvor: HKK Široki

Košarkaši Širokog stigli su na korak od ispunjenja sna i povratka u ABA ligu. Posljednji put u elitnom regionalnom takmičenju tim sa "Pecare" je nastupao u sezoni 2013-14. Tada je ispao, da bi sve od takmičarske godine 2019-20 do sada bio u ABA 2 ligi. Stigao je u ovoj sezoni do finala, u kojem će snage odmjeriti sa skopskim TFT-om, a prva utakmica igra se večeras u Širokom Brijegu sa početkom u 20.30 časova.

Revanš u dvorani "Kale" u glavnom gradu Sjeverne Makedonije zakazan je za 29. april u 19.00 časova, a ukoliko bude bilo potrebe za majstoricom, dva tima će na teren ponovo 6. maja od 20.00 časova, ponovo na "Pecari".

"Znate da smo cijelu sezonu išli tiho i ponizno i došli smo do onoga što smo priželjkivali, a to je da igramo finale i da sami odlučujemo hoćemo li napokon u našu vitrinu donijeti i onaj pehar koji nam nedostaje, a to je pehar pobjednika jedne od ABA liga. Široki zaslužuje da igra ABA ligu jer ta tradicija i ljudi koji vode klub i koji daju sebe u to, kao i cijela sredina – neću reći samo Široki, nego i Hercegovina – zaslužuje ABA ligaša. Ja se nadam da ćemo mi dati sve od sebe, pa šta Bog dadne", istakao je, između ostalog, trener Marijan Bagarić na današnjoj konferenciji za novinare.

Inače, najbolji rezultat u ABA ligi Široki je ostvario u sezoni 2011-12. Tada je, sa učinkom od 15 pobjeda i 11 poraza, bio petoplasirani, našavši se iza Makabija (24-2), Cedevite (19-7), Partizana (19-7) i Budućnosti (18-8), koji su stekli pravo nastupa na finalnom turniru u Tel Avivu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Široki košarka ABA 2 Marijan Bagarić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC