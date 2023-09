Rendulić platio "jagnje i cugu" igračima Zrinjskog, osvrnuo se na Advokatov komentar: Bar bi on morao da zna...

I dalje se ne stišava euforija nakon epskog preokreta Mostaraca.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

O fudbalerima Zrinjskog i treneru Krunoslavu Renduliću priča fudbalska Evropa.

"Plemići" su u čevrtak uveče, u meču prvog kola Konferencijske lige, kasnili tri gola za AZ Alkmarom (0:3) nakon prvog poluvremena, a onda napravili podvig koji će se dugo prepričavati.

U drugih 45 minuta, mostarski tim je postigao četiri gola i kreirao jedan od najvećih uspjeha u klupskoj istoriji, a u razgovoru za Indeks trener Zrinjskog ističe da još uvijek nije svjestan šta se dogodilo prije dvije noći na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

"Možda je floskula, ali zaista se osjećam kao da sanjam. Možda je u istoriji bilo nekih sličnih preokreta, sjećamo se svi onog finala Lige šampiona između Liverpula i Milana u Istanbulu 2005. Međutim, ovakav preokret niste nikad vidjeli. Znate zašto to mislim? Zato što su Milan i Liverpul ekipe iz samog vrha Europe, timovi koji su tada bili najbolji na svijetu, a ovdje pričamo o dva različita svijeta. Ni u kojem slučaju ne želim da osporim vrijednost mojih igrača, ti momci su za mene heroji, ali budimo objektivni. Oni su vodeća ekipa Holandije, a mi klub iz BiH koji je prvi u istoriji te zemlje zaigrao u grupnoj fazi u Evropi. Hoćete li da pričamo o njihovom primanjima i našim? Bolje nemojmo. Ovdje se radi o razlici između Ferarija i Fiće. Razlika je ogromna po svim parametrima i zato kažem da se nikad u istoriji evropskih kupova nije dogodio takav preokret u jednoj utakmici", počeo je Rendulić razgovor za hrvatski portal.

Ističe da kod 0:3 nakon prvih 45 minuta igračima nije poručio – ništa specijalno.

"Rekao sam im da se smire, da ne šire nervozu. Objasnio sam im da moramo da smanjimo distance među linijama i da redukujemo na najmanju moguću mjeru broj tehničkih grešaka jer ono što smo radili u prvom poluvremenu po tom pitanju je bilo katastrofalno. Rekao sam im da se opuste, da ne igraju u grču i da je jedino važno da se ne obrukamo. Na kraju, pogodili smo sa zamjenama. Kožulj je zabio dva gola, Malekinušić je asistirao Hrvanoviću, a Kiš je napravio pola posla kod četvrtog gola. Ma čudo, ekipa je reagovala fenomenalno."

Osvrnuo se trener Zrinjskog i na potcjenjivački komentar holandskog stratega i nekadašnjeg selektora Srbije Dika Advokata.

"Čovjek je predugo u fudbalu i koliko god je to bio logičan komentar nakon prvih 45 minuta, bar je on, s obzirom na iskustvo koje ima, morao da zna da se fudbal igra do kraja. Nikad ne znaš šta se može dogoditi", rekao je Rendulić, koji je nakon utakmice "odriješio kesu" sa ciljem da počasti igrače.

Koliko je potrošio?

"Ne znam, ma i koga briga. Znam da sam platio janje i cugu. Nije mi žao. Daj bože da što više bude ovakvih slučajeva kad ću morati trošiti", zaključio je Rendulić, kojeg u nedjelju uveče u Mostaru sa izabranicima očekuje meč osmog kola Premijer lige BiH protiv Željezničara (19.45 časova).

