Dik Advokat bi najviše volio da može da vrati vrijeme i preskoči uvrede na račun fudbala u Bosni i Hercegovini jer ga je Zrinjski demantovao.

Izvor: MN PRESS

Zrinjski je napravio čudo na startu grupne faze Konferencijske lige pošto je savladao AZ Alkmar poslije preokreta - od 0:3 do 4:3 - ispisavši tako istoriju fudbala u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da neki klub iz BiH učestvuje u grupnoj fazi nekog od tri UEFA takmičenja, a već na debiju upisali su i pobjedu koja će se pamtiti decenijama!

Nakon što su Van Brederode, Mijnans i De Vit do poluvremena "napunili mrežu" Zrinjskog u Mostaru do vrha, malo ko je vjerovao da je takav scenario uopšte moguć, ali nekada je bolje ćutati... To je sigurno prethodne večeri naučio i čuveni holandski stručnjak Dik Advokat, inače i bivši selektor Srbije. O njegovoj "sjajnoj ocjeni" sa poluvremena, kada je AZ Alkmar vodio 3:0, priča sada cijela Evropa pošto nije bio ni blizu u pravu.

"Neshvatljivo je da se takvim timovima dozvoljava da igraju u evropskom fudbalu", kazao je Dik Advokat u uživo programu jedne holandske televizije gdje je gostovao, a vjerovatno je do kraja emisije promijenio sve boje pošto je Zrinjski zaslužio da mu se izvini zbog ovakve uvrede.

Vidi opis Bivši selektor Srbije se obrukao za sva vremena! Smijao se fudbalu u BiH, a onda se desilo čudo u Mostaru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 10 / 10

U nastavku meča dvostruki strijelac Kožulj, Ćorluka i Hrvanović donijeli su preokret i "zapalili" Mostar i to nakon što su ušli u lošu seriju rezultata u domaćem prvenstvu, vjerovatno i poljuljani nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv austrijskog LASK-a.

Zrinjski je počeo od prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona kada je izbacio jermenskog prvaka Urartu, potom je ispao protiv Slovana iz Slovačke, pa pobijedio Breidablik sa Farskih Ostrva za plej-of Lige Evrope. Ipak, čini se da na kraju i nije toliko ispalo loše po njih što su završili u Konferencijskoj ligi koja je vjerovatno više po njihovoj mjeri, pa ćemo vidjeti šta još mogu da urade u grupi sa Legijom i Aston Vilom.