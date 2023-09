Duboko zavucite ruku u džep i nagradite ove momke! Moćna poruka trenera za upravu Zrinjskog!

Trener Zrinjskog Krunoslav Rendulić bio je presrećan poslije velikog preokreta i pobjede nad AZ Alkmarom (4:3) u Konferencijskoj ligi.

Mostarci su gubili 0:3 na poluvremenu, a onda su u nastavku "plemići" postigli četiri gola i ispisali istoriju kluba. Jedan od ključnih ljudi velikog uspjeha Zrinjskog bio je trener Krunoslav Rendulić.

"Uvijek kada pogodite, onda ste heroj i genijalac, a kad promašite, onda ste neznalica. To je tako svugdje, trenerski posao je takav. Treba jasno reći da su heroji upravo naši igrači. Oni su se vratili iz 0:3 na 4:3 i to ne protiv neke seoske ekipe već protiv prvog tima holandskog prvenstva. Znao sam kakvi su ovo momci jer ih treniram dugo. Znam da su karakterni i ustrajni i evo nagradilo nas je to sa četiri gola Zrinjskog", rekao je Rendulić za "Arenu sport".

Strateg "plemića" je dodao da je njegov tim imao i sreće, koja se morala zaslužiti.

"Mi smo bili u sličnoj situaciji kada smo izgubili protiv LASK-a. Umjesto da odemo na 2:0 ili na 2:1, zbog krivog pasa smo otišli na 1:1. Ispali smo u tom jednom pasu. Ono što treba reći jasno i glasno da su ovi dečki zaslužili ne premiju, nego trostruku premiju. Sad je sve na upravi, ovo se mora stimulisati. Ostvaren je najveći uspjeh bh. fudbala i najveća pobjeda kluba u istoriji. Očekujem da ljudi koji vode klub će zavući duboko ruku u džep i stimulisati ove momke jer su oni to zaslužili", dodao je trener Zrinjskog.

Kao i kapiten Nemanja Bilbija, podvukao je da nema puno vremena za odmor.

"Nemamo vremena za proslave. Čeka nas u nedjelju utakmica protiv Željezničara. Manje ćemo se tada možda emocionalno trošiti, ali moramo se regenerisati da damo sve od sebe i pobijedimo i tu utakmicu", poručio je za kraj Rendulić.