"Federer najviše plače, a Đoković?": Marej dobio čudno pitanje, pa otkrio da je Rodžer najveći plačljivko

Endi Marej dobio je i jedno zanimljivo pitanje, da rangira članove "velike četvorke" po tome koliko plaču. Neće se njegov odgovor dopasti Rodžerovim fanovima.

Endi Marej je jedan od članova "velik četvorke" i teniser koji je zadavao dosta muka Novaku Đokoviću, Rodžeru Federeru i Rafi Nadalu. Trojica od njih sada su u penziji, jedino je Srbin još sa reketom u rukama i bori se za nove titule. Britanac, koji je do skoro trenirao Noleta, dao je jedan zanimljiv intervju na kom je dobio i jedno interesantno pitanje. Ko od njih četvorice najviše plače?

"Mislim da je Federer najbolji, onda ja. Onda... Teško je, jer ne vidite Rafu i Novaka da toliko plaču. Možda bih rekao Đoković, pa ona Nadal. Mislim da sam vidio Novaka da se slomi malo više puta", analizirao je Marej u razgovoru za "GQ magazin".

Upitan je potom da priča i o važnosti iskazivanja emocija i na taj način, čak i kod profesionalnih sportista.

"Mnogi su pričali sa mnom o tome, posebno poslije finala na Vimbldonu 2012. godine kada sam izgubio od Rodžera. Veoma je bilo važno kako su me gledali, jer sam pokazao da sam ljudsko biće. Kada sam počeo da se bavim tenisom prešao sam put od nekoga koga niko nije znao, do toga da me svi znaju u razmaku od nekoliko mjeseci. Odjednom svi komentarišu način na koji pričaš, kako izgledaš, komentarišu o tvom tenisu, potencijalu, osjećaš kao da te svi osuđuju. Ljudska reakcija je da reaguješ i da imaš odbrambeni mehanizam. Sva ta slava je za mene bila teška, nisam osjećao kao da mediji sve to razumiju. Tada na Vimbldonu je bio prvi put da sam pokazao emocije publici i od tada sam osjetio da sam otvoreniji u javnosti", objasnio je Marej.

"Oni su uradili mnogo više nego ja"

Pričao je Endi posebno i o tome što je pripadnik "velike četvorke" i kako on na sve to gleda.

"Teško je, jer sam svjestan da su ti momci uradili mnogo više nego ja. Razlog zašto je taj izraz počeo toliko da se koristi je taj što smo na skoro svim najvećim turnirima, bilo da su grend slemovi ili Mastersi, dvojica, trojica ili sva četvorica, igrali u samoj završnici. Borili smo se za najveće titule", kazao je Endi.

Onda se kod njega sve promijenilo, povreda kuka, operacija i sve to, doveli su do pada forme i pada u karijeri.

"Kada sam povrijedio kuk 2017. godine bio sam prvi na svijetu i poslije toga nisam uspio da se vratim na taj nivo. Bio je tu taj period od 22. do 29. godine kada sam bio u konkurenciji i borio se za titule na slemovima sa njima. Imao sam neke nevjerovatne mečeve sa njima, imao sam šansu da pobijedim i mnogi ljubitelji tenisa su uživali u tom periodu. Imali ste trojicu najboljih igrača svih vremena u jednom periodu, ja sam bio taj plus jedan nažalost. Kada pogledam na to da sam za titulu na Vimbldonu 2013. godine morao da pobijedim Novaka, najboljeg igrača svih vremena... Ponosan sam baš na to", zaključio je Marej.