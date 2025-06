"Marej nije bio običan trener, nešto drugo je bio cilj": Bivši teniser objasnio zašto Novak i Endi nisu uspjeli

Stručni komentator i bivši teniser Endru Kals istakao je da Endi Marej nije imao običnu funkciju trenera dok je pomagao Novaku Đokoviću.

Izvor: Screenshot/YouTube/@australianopen, Screenshot/YouTube/@britishtennislta, Screenshot/YouTube/@Wimbledon

Veliko iznenađenje je bilo kad su Novak Đoković i Endi Marej objavili svoju saradnju - dva velika rivala tad su bila na istoj strani. Manje iznenađenje je bilo kada su Srbin i Englez objavili kraj zajedničkog rada, s obzirom na to da Novak u tom periodu nije imao zapažene rezultate. Ipak, možda smo sve vrijeme imali pogrešan pogled na njihovu saradnju, pošto stručni komentator Endru Kasl ima potpuno drugačije gledanje na ovu situaciju.

Prvi plan bio je da saradnja Đokovića i Mareja traje do Vimbldona, ali se to nije obistinilo, a odmah po rastanku dvojice tenisera Đoković je stigao do jubilarne 100. titule. Sigurno je da se očekivalo više od ovog tandema, ali Kasl daje drugi pogled - on vjeruje da je uloga Mareja nije bila ista kao onu koju imaju ostali treneri, on je bio tu da svojim iskustvom, kao teniser koji je nedavno završio karijeru, pomogne Novaku.

"Ne vidim to kao trenerski odnos. Ne vidim takvu vrstu odnosa - vidim to kao podršku i nekoga ko je takođe bio u rovovima i razumije kroz šta Novak prolazi", započeo je Kasl za "Betway". "Novaku će možda povremeno biti potrebno da ga neko trgne, a vi biste mogli u tom trenutku da kažete nešto poput 'sada imaš 37 godina i moraš ranije da dođeš do lopte tokom razmjene udaraca, jer ne pretrčiš teren tako brzo kao ranije'", istkao je.

"Taktički smisao koji je Endi imao bio je nevjerovatan, tako da može biti malo toga i nesumnjivo je to bio plus. Tako bih ja vidio tu saradnju, ali to svakako nije ista vrsta treninga kao kada odete u klub i natjerate klupskog profesionalca da te vodi kroz neke tehnike."

Šta je Novak rekao poslije rastanka sa Endijem?

Možda saradnja nije tekla planirano i do rastanka je došlo prerano, ali Novak je želio da ostane u dobrim odnosima sa bivšim teniserom. Zbog toga je odmah po objavljivanju vijesti jasno stavio do znanja da mu je bilo zadovoljstvo da sarađuje sa Endijem.

"Moje poštovanje prema Endiju ostaje isto, čak i više, zapravo sam ga upoznao kao osobu. Mislim da ima briljantan teniski kvocijent inteligencije, ima veoma redak um šampiona koji mu je pomogao da za sve ono što je postigao i nevjerovatno dobro razumije igru."

Šta je Marej rekao?

Majka Endija Mareja Džudi istakla je da njen sin i nije želio da postane trener odmah poslije završene karijere, ali to je učinio kako bi pomogao Novaku. Slične riječi ponovio je i Englez, ipak jedno je jasno - ponovo bi želio da se nađe u ulozi trenera, jednog dana... "Ponovo bih to uradio u nekom trenutku", rekao je.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

"Ne mislim da će se to desiti odmah. Nisam planirao da se bavim trenerskim poslom čim završim sa igranjem, ali to je bila prilično jedinstvena prilika. Bila je to šansa da učim od jednog od najboljih sportista svih vremena. Bila je to sjajna prilika za mene. Proveli smo neke zaista lijepe trenutke van terena. Rezultati nisu bili onakvi kakvi smo željeli, ali smo pokušali", istakao je Endi.