Novak izgubio dva seta od Sinera, pa pozvao pomoć: Da li je opet povrijeđen kad ne treba?

Veliki problemi za Novaka Đokovića na Rolan Garosu jer igra povrijeđen protiv Janika Sinera.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković odigrao je dva vrlo tanka seta protiv Janika Sinera i izgubio ih (4:6, 5:7), a sredinom drugog počeo je da pokazuje da ima određene tegobe. Vidjeli smo da se istezao, malo teže kretao, a onda je poslije 2:0 za Janika Sinera tražio i medicinski tajm-aut.

Fizioterapeut mu je ukazivao pomoć nekoliko minuta i nije do kraja jasno u čemu je bio problem sa Đokovićem, da li su u pitanju samo grčevi ili problemi sa zadnjom ložom, koljenom... Pogledajte fotografije:

Bez obzira na određene probleme koje ima, Novak Đoković je odlučio da nastavi meč protiv Janika Sinera i ne pomišlja da preda, što je morao na prvom grend slemu sezone na Australijan openu protiv Saše Zvereva. Tada je imao čini se daleko veće probleme i zbog njih nije mogao da izdrži na terenu, dok sa trenutnim samo ne pruža maksimum.

Kakve je probleme Đoković imao na Rolan Garosu?

"Trebalo je oko sat vremena da se izborim sa žuljem i krvarenjem", rekao je Novak Đoković poslije pobjede nad Korentanom Muteom u drugom kolu Rolan Garosa: "Morali su da koriste injekcije, da izvuku krv, da osuše žulj. Nije bilo baš prijatno u tom procesu. Svako ko je imao žuljeve i krvarenje, morao je sa tim da se suoči. Zato kasnim na konferenciju, izvinjavam se zbog toga. Mislim da neće biti problema sa oporavkom za sljedeći meč."

"Bilo je puno krvi i podliva. Krenulo je već u Ženevi. Promijenio sam uloške koji su tvrđi i prave mi probleme za stopala. Potcijenio sam to, pravili smo zaštitu za desnu, ne za lijevu nogu. Mislio sam da se oporavilo. Masakriralo me to krajem drugog i početkom trećeg seta. Osjetio sam jak i oštar bol, imao sam podliv koji je izdreniran", poručio je Đoković.