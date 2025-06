Ne trepće: Dastin Hofman gleda Novaka u Parizu

Dastin Hofman je i sam veliki ljubitelj tenisa i mnogo vremena provodi na sopstvenom teniskom terenu.

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković i Janik Siner igraju drugo polufinale grend slema u Parizu - pobjednik ovog meča imaće priliku da se bori za trofej, a srpski teniser bi u tom slučaju igrao za rekordnu 25. grend slem titulu u karijeri.

Brojne poznate ličnosti nalaze se na tribinama, gdje pružaju podršku teniserima, a naše oko zapazilo je slavnog holivudskog glumca Dastina Hofmana, koji je vjerni fan Novaka Đokovića.

Izvor: eurosport

Kamere su snimile glumca koji je uživao u dobrom tenisu, raspoloženje nije manjkalo, a po izrazu lica se vidi da pomno prati svaki trenutak meča između Novaka i Sinera.

Izvor: eurosport

Voli Đokovića

Dastin Hofman je veliki ljubitelj tenisa i mnogo vremena provodi na sopstvenom teniskom terenu, a jednom prilikom je za medije progovorio o pomenutom sportu, i tom prilikom otkrio za koga navija.

"Uživam kada vidim da se dobro provode a početnicima pružamo priliku da iskoriste to što im je omogućeno da gledaju ili čak da igraju sa profesionalnim teniserima. Mene je famozna teniserka Bili Džin King uoči premijere filma "Battle of the Sexes” savjetovala kako da pojačam udarce reketom. Martina Navratilova me je ubijedila da ako želim da zbunim protivnika moram da igram i na mreži. Evo, kao što vidite, ne prestajem da učim. Prilagođavam se kako u filmskoj tako i u teniskoj karijeri. U ovom trenutku obožavam Federera, ali jedva čekam da se Novak Đoković vrati tenisu", rekao je davne 2017. godine sa osmijehom Dastin Hofman.

