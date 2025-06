Zvijezda "Dardevil-a" i "Orange is New Black": Poznati glumac preminuo u 41. godini

Glumac Devin Harjes preminuo je u bolnici u Njujorku nakon borbe sa teškom bolešću

Izvor: pritnscreen/youtube/Zeke & Michaela

Glumac Devin Harjes preminuo je u bolnici u Njujorku nakon borbe s teškom bolešću. Kako prenosi Hollywood Reporter, Harjes je izgubio životnu bitku sa karcinomom, ostavivši iza sebe bogatu, ali prerano prekinutu karijeru.

Rođen i umjetnički formiran u Teksasu, Harjes je prve glumačke korake napravio na pozorišnoj sceni, da bi se kasnije preselio u Njujork, gdje je ostvario zapažene uloge na televiziji.

Najširu publiku osvojio je ulogom boksera Džeka Dempsija u hvaljenoj HBO seriji "Boardwalk Empire". Gledali smo ga i u popularnim serijama poput "Gotham", "Orange is the New Black", "Daredevil", "Elementary", "Blue Bloods", "FBI" i "Manifest", gdje je uvijek donosio snažne i autentične interpretacije.

Njegova porodica oglasila se nakon tužne vijesti, istakavši da je Devin bio posvećen borilačkim vještinama i zdravom načinu života, te da je mnogo vremena provodio u teretani, što ga je, kako navode, oblikovalo i kao čovjeka i kao umjetnika. Iza sebe je ostavio roditelje, sestru, bivšu suprugu i brojne rođake.

Devin Harjes ostaće upamćen kao glumac posvećen svom zanatu i čovjek koji je životu pristupao s istom strašću kao i umjetnosti.

