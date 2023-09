"Posramljen i nikad gori AZ Alkmar": Holandski mediji bruje o katastrofi njihovog kluba - "MOSTARSKA SRAMOTA"

Nevjerovatna noć u Mostaru iz ugla Holanđana.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Nema sumnje da su svi u Holandiji nakon 3:0 AZ Alkmara protiv Zrinjskog poslije prvih 45 minuta već upisali bodove favoritu, tako je mislio i nekadašnji selektor Srbije Dik Advokat, ali su "plemići" pokazali da ih niko ne smije otpisati.

Šampion BIH odigrao je prvi meč ikad u grupnoj fazi evro-takmičenja, imao tri gola zaostatka na pauzi između dva poluvremena, a onda je uslijedio nevjerovatan preokret. Za 25 minuta izabranici Krunoslava Rendulića "istopili" su prednost rivala, a onda je junak susreta Zvonimir Kožulj postigao svoj drugi, a za Mostarce četvrti gol, čime je kompletiran istorijski preokret.

Mostarci su slavili 4:3, upisali prvu pobjedu na međunarodnoj sceni i zasjeli na lidersko mjesto grupe E Konferencijske lige, u kojoj su još Legija i Aston Vila.

Sigurno da su mediji u Holandiji očekivali lak posao za njihov klub protiv "tamo nekog Zrinjskog", ali su se i te kako opekli na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Ne čudi onda kako su prokomentarisali ovaj duel, ne samo oni, nego i trener AZ-a Paskal Jansen, koji ni u najgorim noćnim morama nije mogao da sanja da se ovo može desiti njegovim izabranicima.

"AZ nikada nije igrao ovako loše. Ovo je ispod svakog nivoa. Nemam objašnjenje", bilo je sve što je Jansen rekao poslije košmarnih drugih 45 minuta, gdje je njegov tim uspio da prokocka prednost od tri gola.

Nema sumnje da će fudbalere i stručni štab iz Alkmara i u narednim danima "razapinjati" domaći mediji zbog sigurno jednog od najtežih evropskih poraza u istoriji kluba.

"Igrači AZ Alkmara moraju da se stide zbog debakla u Mostaru. Dopustili su 'krhkom' Zrinjskom da se vrati od 0:3 do 4:3 i tako je rođena 'mostarska sramota'. Zaista je sramota izgubiti od tima koji je u prvom poluvremenu jedva mogao da prati ritam", piše holandski Telegraf.

"Ali igrači AZ-a su to dopustili. Gledali su i stajali. Povratak Zrinjskog podsjeća na način na koji je Sparta iz Roterdama prije nekoliko sezona nadoknadila zaostatak od 4:0 na svom Kastelu. I tada je protivnik bio AZ", prisjećaju se novinari Telegrafa duela holandskog prvenstva.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

ČAROBNI NAPITAK

Rendulić je izveo pravu magiju na poluvremenu, uveo u igru Kožulja, kasnije dvostrukog strijelca, dok je u 70. minutu na teren poslao Aldina Hrvanovića i Matiju Malekinušića. Upravo su njih dvojica minut kasnije izveli sjajnu akciju, koju je u gol za izjednačenje spektakularnim udarcem pretvorio Hrvanović.

I nije samo taj pogodak bio remek-djelo. "Plemići" su četiri puta tresli mrežu Holanđana i svaki pogodak bio je evrogol.

"Golovi su djelovali kao čarobni napitak za ekipu iz Mostara“, piše Telegraf.

S druge strane, od sreće je sijao trener Zrinjskog. Rendulić je po završetku susreta poručio da je sada sve na Upravi kluba, koja bi morala da nagradi igrače za herojsku pobjedu.

"Ono što treba reći jasno i glasno da su ovi dečki zaslužili ne premiju, nego trostruku premiju. Sad je sve na upravi, ovo se mora stimulisati. Ostvaren je najveći uspjeh bh. fudbala i najveća pobjeda kluba u istoriji. Očekujem da ljudi koji vode klub će zavući duboko ruku u džep i stimulisati ove momke jer su oni to zaslužili", rekao je Rendulić, a onda prokomentarisao perfektne izmjene koje je napravio u drugom poluvremenu.

"Uvijek kada pogodite, onda ste heroj i genijalac, a kad promašite, onda ste neznalica. To je tako svugdje, trenerski posao je takav. Treba jasno reći da su heroji upravo naši igrači. Oni su se vratili iz 0:3 na 4:3 i to ne protiv neke seoske ekipe već protiv prvog tima holandskog prvenstva. Znao sam kakvi su ovo momci jer ih treniram dugo. Znam da su karakterni i ustrajni i evo nagradilo nas je to sa četiri gola Zrinjskog", rekao je Rendulić za "Arenu sport".

Vidi opis "Posramljen i nikad gori AZ Alkmar": Holandski mediji bruje o katastrofi njihovog kluba - "MOSTARSKA SRAMOTA" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 10 / 10

Na velikom uspjehu Zrinjskom su čestitali i predsjednik FS BiH Vico Zeljković, te prvi čovjek banjalučkog Borca, Milan Tegeltija.

(MONDO)