Borac otvorio prvi fan šop! "Mnogo je simbolike, grad će odisati crveno-plavom bojom!"

Posljednji petak u 2023. godini bio je od velikog značaja za Fudbalski klub Borac – Velikan iz Platonove je otvorio svoj prvi fan šop u gradu!

Mjesto gdje svi navijači Borca, po više nego pristupačnim cijenama, mogu da kupe crveno-plavi dres, kapu, šal, trenerku... nalazi se u strogom centru Banjaluke, u blizini Narodnog pozorišta, a današnjem otvaranju prisustvovao je veliki broj igrača, trenera, članova uprave, ali i prijatelja i sponzora kluba.

"Mislim da je ovo jedna simbolika, Borac kao klub konačno dobija mjesto u gradu koje mu pripada. Ima dosta simbolike, ovaj šop je u srcu grada. Ovo je prvi put u istoriji da Borac ima svoj fan šop. To je zaista velika stvar, fan šop imaju svi važni i veliki klubovi u regionu. Mi smo, u želji da dignemo Borac na višu stepenicu, rekli da nam je to jedna od namjera. Danas smo to realizovali i ovo ne samo da proširuje sportsku priču, već obogaćuje turističku ponudu grada. Ko dođe u ovaj grad, ima priliku da ponese nešto što je vezano isključivo za ovaj grad, a šta je to više vezano za Banjaluku nego Borac?", rekao je prilikom otvaranja šopa prvi čovjek kluba Milan Tegeltija, napomenuvši da će uskoro svi artikli moći da se kupe i preko klupskog sajta.

"Uskoro će i onlajn koncept početi sa radom, svi artikli koji sada mogu da se kupe u šopu moći će da se kupe i onlajn. Pored toga, u planu je otvaranje još jednog šopa na stadionu. Za početak mislim da će to biti sasvim dovoljno."

Prvotimac David Čavić podvukao je da je današnji dan od ogromnog značaja kako za Borac, tako i za sve njegove navijače.

"Sad će klinci imati priliku, kad prođu gradom, kad vide, da kažu roditeljima 'Želim ovaj dres, ovaj šal, ovu majicu, Borčevu torbu, kapu, šal'. Sigurno da će i grad odisati Borčevom crveno-plavom bojom i da će Borčevi rekviziti biti dostupni svakom dječaku u gradu, uz napomenu da je Borčev takmičarski cilj u ovoj godini osvajanje duple krune", istakao je Čavić.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Otvaranje prvog fan šopa FK Borac

