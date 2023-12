"Za nas je ovo polufinale SP!" Jagodić pred Posušje govorio i o duelu sa Borcem: Nisu nas ponizili, već porazili!

Trener Sloge Meridian najavio okršaj sa Posušacima.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Posljednju utakmicu pred domaćom publikom u 2023. godini fudbaleri Sloge Meridian odigraće u subotu (13.00) protiv Posušja.

Biće to prilika da se igrači Vlade Jagodića vrate na pobjednički kolosijek kad je riječ o domaćim mečevima, nakon ubjedljivog poraza (0:4) u duelu sa Borcem. U najavi meča sa Posušacima, strateg Dobojlija govorio je upravo o tom duelu.

"Svako ko kaže da je ova utakmica sutra protiv Posušja identična kao i sve druge – ja ću odmah reći da nije, iz razloga što smo mi u prošloj domaćoj utakmici poraženi od Borca 4:0 i mnogi su to okvalifikovali kao da nas je Borac ponizio. Ja neću ni to da dozvolim, ali upravo taj poraz koji je uslijedio poslije sedam vezanih pobjeda na domaćem terenu nam je mnogo usložio situaciju u pripremi utakmice sa Posušjem. Neću se osvrtati na raznorazne zlurade komentare jer to je uobičajeni folkolor kod nas u bh. fudbalu, ali ću biti slobodan da kažem da ova utakmica sutra ima veliki značaj za nas. U slučaju pobjede, a apsolutno se nadam tome i mislim da je zdravstveno stanje igrača bar malo bolje nego što je bilo pred Borac, ostali bismo na visokoj petoj poziciji a ljetos, kad smo počeli pripreme, niko nije ni razmišljao o tome. Međutim, o tome ćemo kad, nadam se, uspješno završimo ovu polusezonu", rekao je Jagodić, istakavši da Borac nije ponizio, već pobijedio njegovu ekipu.

"Nas je Borac porazio 4:0. To mnogo boli jer to nije adekvatan rezultat i naravno da ja pred ovu utakmicu sa Posušjem moram to da naglasim jer su nas i oni ubjedljivo porazili. Svi se sjećamo vrlo dobro tog 27. minuta koji je prelomio utakmicu i naravno da cijelu sedmicu pričamo o tome. Zašto da ne, to nas motiviše i želimo da se revanširamo Posušju kako bismo pred gostovanje u Tuzli ostali na bezbrižnoj poziciji koja je iznad svih očekivanja."

Situacija po pitanju igračkog kadra je u dobroj mjeri povoljnija nego pred okršaj sa Banjalučanima.

"Sa žutim kartonima su svi na broju, svi imaju pravo igranja. Vraćaju nam se u tim Toni Jović i Siniša Dujaković, a dobor znamo koliko nam ta dva igrača znače. Kako stvari stoje, ja se nadam da će od one četvorice koji su bili bolesni imati bar dvojicu na raspolaganju."

Podvlači trener dobojskog tima da je Posušje nezgodna ekipa ako se utakmica olako shvati.

"Ne želim to da se desi, cijelo vrijeme ponavljam igračima da je ovo za nas polufinale Svjetskog prvenstva. Kad to kažem, znam na šta mislim jer je veliki ulog. U slučaju da ne uspijemo da pobijedimo Posušje, mi smo opet sebe doveli u poziciju da u posljednjem kolu strepimo da li ćemo biti u donjem dijelu tabele. Mi to ne želimo, ova ekipa vrijedi. Znam da smo mi trn u oku mnogima i zato i jesu bočni vjetrovi sa svih strana jer zamislite, mi smo pet-šest bodova iznad ekipa koje su najavile borbu za sami vrh i Evropu. Iz tog razloga mi je veći gušt voditi ekipu jer, ako ništa drugo, mi se borimo našim rezultatima. Niko nas ne pita kako mi treniramo", rekao je Jagodić, nastavivši:

"Nemam tajni, reći ću da mi u srijedu nismo održali trening. Nismo iz razloga jer je bilo takvo nevrijeme da je bilo nemoguće igdje raditi i znajući da imam rovite i bolesne igrače, nisam želio da ih izlažem još jednom riziku. Ne bih samo volio da se ponovi onakvo nevrijeme kao protiv Borca, ako već i bude, da budemo napokon imali sreće pa da mi idemo niz vjetar i kišu kao što je Borac imao protiv nas u prvom poluvremenu, kada je u naš gol ušlo sve što su šutnuli. Ne bih volio da se to dogodi."

Defanzivac dobojskog tima Albin Omić očekuje težak meč, iz dva razloga.

"Prije svega zbog protivnika koji je odličan, ali i zbog terena i vremenskih uslova koji nas očekuju jer ne vjerujem da će biti baš najbolji. Međutim, mi igramo kući i bez obzira na poraz u prethodnom kolu, puni smo samopouzdanja. Dočekujemo ovaj meč uz dozu želje za revanšom zbog tog poraza u Posušju. Atmosfera je dobra, treniramo dobro, idemo na pobjedu i ništa manje od toga nas ne zanima", istakao je Omić.

PREMIJER LIGA BiH – 17. kolo

Petak:

Željezničar – Velež (18.00)

Subota:

Zvijezda 09 – Borac (13.00)

Sloga Meridian – Posušje (13.00)

Sarajevo – GOŠK (16.00)

Nedjelja:

Igman – Tuzla siti (13.00)

Široki Brijeg – Zrinjski (15.15)







