Borac želi svih šest bodova do kraja polusezone: "Jesenja titula je samo na papiru, to ne vodi u Evropu!"

Crveno-plavi će prije zimske pauze odraditi još dva gostovanja, a prvo je zakazano za subotu u Ugljeviku.

Fudbaleri Borca u ponedjeljak su postali jesenji šampioni BiH.

Zahvaljujući trijumfu Zvijezde 09 nad Zrinjskim (2:1), crveno-plavi dva kola prije zimske pauze imaju sedam bodova više od Mostaraca, a u prvoj od posljednje dvije utakmice gostovaće upravo timu iz etno-sela Stanišići (subota, 13.00).

"Ostala su još dva kola do kraja, moramo da se potrudimo da uzmemo što više bodova, odnosno šest, to vodi ka tituli. Zvijezda 09 je pobijedila Zrinjski u prošlom kolu, što dokazuje da imaju kvalitet, iako su na posljednjem mjestu na tabeli. U utakmicu moramo da uđemo maksimalno ozbiljno i pokušamo da osvojimo tri boda. Mnogo je važno da uzmemo šest bodova do kraja polusezone jer jesenja titula je samo na papiru, to ništa ne znači, ne vodi u Evropu. Ako hoćemo da osvojimo titulu, moramo u svakoj utakmici da idemo na pobjedu i tako sve do kraja", istakao je u najavi meča u Ugljeviku napadač Borca Jovo Lukić.

Uz sjajan niz bez poraza, koji traje već 15 mečeva u prvenstvu, crveno-plavi ovaj meč dočekuju puni samopouzdanja, podvukao je defanzivac Banjalučana Maks Juraj Ćelić.

"Davno smo izgubili neke bodove, posljednji poraz je bio još u prvoj utakmici. Moramo da ostanemo u tom ritmu, pogotovo da pazimo da ostanemo koncentrisani jer svaka gostovanja ovdje su teška. Dobra koncentracija, priprema za utakmicu i mislim da neće biti problema. Što više vremena odmiče, na svim gostovanjima znaju da budu loši tereni. Jednostavno, u tim trenucima najbitniji je karakter ekipe, nije toliko ni pitanje kvaliteta i igre koja se prikaže na terenu. Mi smo pokazali da smo karakterni jer biti tako dugo bez poraza ne može bez karaktera. Samo je bitno da nastavimo u ovom ritmu. Nema nikakvog opuštanja, prvenstvo je maraton, a mi smo tek na pola. Svako može da pobijedi svakoga, ako se ne uđe sto posto u utakmicu. Moramo od prvog minuta da zagospodarimo terenom i pripremiti se za tu utakmicu kao da je najvažnija", istakao je Ćelić.

PREMIJER LIGA BiH – 17. kolo

Petak:

Željezničar – Velež (18.00)

Subota:

Zvijezda 09 – Borac (13.00)

Sloga Meridian – Posušje (13.00)

Sarajevo – GOŠK (16.00)

Nedjelja:

Igman – Tuzla siti (13.00)

Široki Brijeg – Zrinjski (15.15)







