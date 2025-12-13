logo
Legendarni napadač Liverpula završio na intenzivnoj njezi

Legendarni napadač Liverpula završio na intenzivnoj njezi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Legendarni velški fudbaler Jan Raš završio je na intenzivnoj njezi kao još jedan oboljeli od nečega što u Engleskoj zovu "supergrip".

Jan Raš u bolnici Izvor: Yohei Osada / AFLO / Profimedia

Legendarni fudbaler Liverpula Jan Raš trenutno je u bolnici. Jedan od najvećih fudbalera Liverpula i reprezentacije Velsa ikada proveo je dva dana na intenzivnoj nezi, ali je sada prema pisanju britanskih medija "dobro raspoložen".

On je zaražen novim virusom grupa u Britaniji, a sada je upravo Liverpul izvijestio da je Raš bio u bolnici i poželio mu brz oporavak. On je prošle nedjelje imao velike probleme sa disanjem i sada već 64-godišnji Raš je morao hitno u bolnicu. 

Nije pušten kući još uvijek, ali se svi nadaju da će za katolički Božić 25. decembra moći da bude sa porodicom. 

Nekada nevjerovatan napadač počeo je u Česteru, a zatim je za Liverpul igrao od 1980. do 1986. godine. Poslije toga je proveo dvije godine u Juventusu, pa se vratio 1988. u Liverpul i tu proveo još osam godina. Nakon sezone u Lidsu, Njukaslu, pozajmice Šefild Junajtedu, sezone u Reksamu i nekoliko mečeva u Australiji završio je karijeru. Igrao je 73 puta za Vels i dao 28 golova, a za Liverpul je odigrao 660 mečeva i postigao 348 golova.

