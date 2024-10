"Čujem huk Lige šampiona kod komšija, pa mi bude muka": Mijatović brutalno iskren o stanju u Partizanu

Predrag Mijatović pričao je i o Crvenoj zvezdi i Ligi šampiona.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES/MN press

Partizan je i zvanično predstavio novo rukovodstvo. Predsjednik privremenog organa u Humskoj je Rasim Ljajić, dok su za sportski sektor zaduženi Predrag Mijatović i Danko Lazović. Njih dvojica rješavaće sva sportska pitanja u klubu i svjesni su šta ih čeka.

Spremni su da donesu neke odluke koje se neće svima dopasti, ali tako jednostavno mora. "Svi su bili komotni ovdje. Idemo, nema para? Nema para. Nema titula? Nema, Zvezda je superiornija. U seriji, sedam titula zaredom, Nas nema nigdje. Kad se osvrneš, naravno da ovdje preko puta čuješ huk Lige šampiona, bude mi muka. Mi ovaj period treba da iskoristimo da sredimo našu kuću, da nas ne interesuje komšija. Mislim da možemo. A da ćemo da kupimo metle i sve preparate hemijske da počistimo to hoćemo", rekao je Mijatović na konferenciji.

Poslije priče o Crvenoj zvezdi i Ligi šampiona prisjetio se svog perioda u Partizanu kada je bio igrač.

"Meni je Partizan tom periodu kada sam došao sam na velika vrata, To je bio najveći transfer u istoriji jugoslovenskog fudbala. Na početku je bila kriza adaptacije, pa su onda Zeka i ljudi iz kluba mislili da sam najveći promašaj u istoriji Partizana. Šta me je tada otkočilo? Otkočio me je pozitivan ambijent, posebno Gordana Petrića koji mi je kao brat. Ja sam tad shvatio da moram da počnem da radim, da se osvestim, jer sam živio u nekom iracionalnom svijetu. To nema veze te dovodi u situaciju kada moraš da se osvestiš. Moraš još više da radiš na svemu, dođe neki bum, krene sve to. Ovdje je bilo komotno sve", zaključio je Mijatović.