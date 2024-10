Mijatović se ne seli u Srbiju! Evo kako planira da vodi novi Partizan

Predrag Mijatović je na konferenciji za medije rekao da se neće preseliti u Beograd zbog nove funkcije.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je dobio novo rukovodstvo. Rasim Ljajić je postao predsjednik kluba, a pozicija u sportskom sektoru pripala je bivšim igračima Parnog valjka Predragu Mijatoviću i Danku Lazoviću. Jedno od važnih pitanja na konferenciji za medije bilo je kako će Mijatović obavljati posao kada živi u Španiji.

Novi član privremen uprave kluba je objasnio: "Istina je da dugo godina ne živim u Srbiji i nije to nikakav hendikep, posebno u današnje vrijeme sa tehnologijom gde možeš da budeš prisutan svuda. Fizička prisutnost je bitna. Često ću dolaziti, ne razmišljam o preseljenju", započeo je Mijatović.

Bivši igrač Partizana je potom dodao: "Od danas, kada sam ja u pitanju i grupa koja je tu, apsolutna transparentnost. Neću se preseliti u Beograd, biću češće prisutan. Što fizički, što putem raznih aplikacija, nastojaću da to bude više fizički. Danko je tu, on je ja, ja sam on, mi smo tim. Svakodnevno će biti svima na raspolaganju. Obaviće se dijagnostika sportskog projekta, teže je uraditi dok je sezona u toku", rekao je.

Mijatović je još i dodao: "Armija navijača očekivaće da će sve da cvjeta preko noći, ali će cvjetati želja, upornost i energija. Potrebni su nam navijači, svi navijači, svi ujedinjeni sa nama. Idemo, veslamo, pa dokle doguramo", zaključio je.