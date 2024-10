Partizanu ne treba Gvardiola, već Savo Milošević! Mijatović ispričao kako ga je Ljajić ubijedio da dođe

Peđa Mijatović pričao je o svim problemima Partizana otvoreno.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Novo rukovodstvo Partizana počinje sa radom. Na stadionu u Humskoj održava se konferencija za medije na kojoj pričaju novi predsednik Rasim Ljajić, kao i ljudi zaduženi za sportski sektor - Peđa Mijatović i Danko Lazović.

Čuveni napadač prvo je pričao o samom dolasku i načinu na koji ga je Rasim ubijedio da se vrati.

"Iskreno da vam kažem, baš smo komentarisali, ja još uvijek ne znam kako sam ovdje danas. Iskreno. Poznaje mi sve jasnije. Mi smo se poznavali, nismo imali odnos da smo pričali o tome. Dva puta smo se sreli i prekjuče smo ustvari donijeli odluku u zadnjem trenutku. Otišao sam sa sastanka i rekao sam sebi da li je moguće da sam tu. Onda sam rekao svaka čast Rasimu kako me nagovorio, mada me nije bilo teško nagovoriti. Došao sam bez ikakvog interesa. Zove me to nešto iznutra što je teško objasniti. Partizanovac", počeo je Peđa.

Nastavio je u istom dahu.

"Mučimo se godinama, dobijam informacije kada se nešto desi, zovete me. Imam iskustvo vođenja drugog kluba, znam da je nezahvalno komentarisati sa strane nešto što ne znaš iznutra. Uvijek sam bio blag, naklonjen, pozitivan, optimista iako sam znao da možda griješim. Pošto me Rasim nagovorio, možda jednog dana i kažemo kako. Ali u svakom slučaju sam tu, svjestan svega što se dešava i situacije kakva je. Da je situacija pozitivna ne bi bili tu, već na tribini. Koristim to da apelujem na navijače da se vrate, raduje me da sam čuo. Ako otac vodi sina, neka mu kaže da vrišti kao nikada, da šalje pozitivnu energiju, da mu pokaže. Tako ćemo i mi lakše raditi i donositi teške odluke. Kako Rasim i njegov tim za druge sfere, tako Danko i ja u sportskoj sferi. Ljude manje više i ne zanima ko je direktor nečega, ljudi gledaju tu utakmicu, tih 90 minuta i to je slika nas koji smo u klubu."

"Ne treba nam Gvardiola, nego Savo"

Ima samo riječi hvale na račun Sava Miloševića, dao je i zanimljivo poređenje.

"Razgovarali smo Danko i ja sa Savom koji ima apsolutnu podršku našu. Da nije trener, ja bih ga doveo, zato što je Partizanovac, jer se znamo i može da shvati situaciju. Ne treba nam ni Gvardiola sada, treba nam Savo. Ne treba nam ni ne znam kakav generalni direktor, nego Danko, sportska varijanta i ko poznaje svoju kuću. Tek kada upoznate kuću možete da je sredite."

Ima jasnu poruku za igrače.

"Poruka igračima sa kojima ćemo pričati i koje ćemo upoznati, jer ih znamo igrače, ne znamo kako funkcionišu. Brzinsku poruku za njih imam. Mi ovdje sa navijačima možemo da oprostimo promašenu šansu, promašen gol, promašen penal, kao ja 1998. godine. Nećemo praštati profesionalizam, zalaganje, žrtvovanje i davanje svega što možeš. Ako je rival bolji, pobijedi, izgubili smo puno i pobijedili puno takvih utakmica. To nećemo praštati. Tu nonšalantnost, to kriv je neki tamo, neki drugi. Promijenilo se mnogo trenera, sportskih direktora, sekretara i na kraju igrači nikada nisu krivi. Bili smo igrači i to je tačno, moramo da budemo iskreni. Da damo sve od sebe, čestitaj protivniku ako je bolji. To je fokus. Idemo zajedno, navijači sa nama, pravimo pozitivan ambijent i pravu atmosferu. Nešto novo. Šta? Novu energiju. Skroz novu. Ne možemo da mijenjamo grb, nego energiju. Na tome insistiramo svakodnevno."

"Radimo bez plate"

Peđa je potvrdio da će svi raditi bez plate. "Ko razmišlja o plati. Radi li neko danas za džabe. E, mi ćemo da radimo. Naš interes je samo ono partizansko što imamo u srcu. Negdje ćemo dogurati, pa će navijači shvatiti nešto. Pa ću nekoga koga znam kao igrača pitati nešto što će mi dati ideju, pravac. Moramo da budemo otvoreni, transparentni i iskreni. Kao što je Rasim bio iskren sa mnom. Reći ću jedan detalj, a to je što je bio iskren. Prekjuče sam mu postavio tri pitanja, da si mi odgovorio bilo šta drugo, ne bih bio ja ovdje. Samo iskrenost, kako možemo da započnemo nešto novo. Samo iskreno", rekao je Mijatović.