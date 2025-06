"Nisam htio da dođem, ne zanima me fudbal": Marko Arnautović u suzama zbog Graca

Marko Arnautović je bio jako tužan i ljut posloke meča sa San Marinom. Poslije vijesti iz Graca nije htio da igra fudbal, ali je morao.

Marko Arnautović je dao dva gola na meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv San Marina, ali mu nije bilo ni do slavlja ni do fudbala. Utakmicu sa ovom selekcijom selekcija Austrije igrala je na isti dan kada se desilo masovno ubistvo u Gracu i to je bio razlog što je Arnautović bio van sebe.