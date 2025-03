Crvena zvezda počinje operaciju "Marko Arnautović"

Crvena zvezda počinje operaciju dovođenja Marka Arnautovića. Ima novac za njegov ugovor, ali veći problem predstavlja slaba liga i ponude iz drugih zemalja.

Crvena zvezda želi da i naredne sezone učestvuje u grupnoj fazi Lige šampiona i zbog toga već odavno kuje planove za ljetnji prelazni rok, a jedan od njih je i dovođenje Marka Arnautovića. Austrijski reprezentativac srpskih korijena je već godinama na meti Zvezde, ali im se putevi još nisu ukrstili. Što ne znači da neće, pošto bi upravo ljeto 2025. godine moglo da bude ključno u pregovorima dvije strane.

Znaju u Zvezdi da im je potreban "klasni napadač", koji može da igra i po krilu, pokazali su u prethodnom periodu i da su spremni da ulože veliki novac kako bi došli do ostvarenja cilja, a prethodnih dana u Beogradu dobili su i jasan signal da je i Arnautović vrlo zaintrigiran idejom o dolasku na stadion "Rajko Mitić".

To naravno nije uvijek dovoljno, neki fudbaleri koji navijaju za Crvenu zvezdu i žele da igraju za nju se lakše ubijede (Aleksandar Dragović), a neki daleko teže (Aleksandar Kolarov) i potrebne su godine i godine čekanja, ubjeđivanja, pregovora... Zato se često dešava da bar jedna od dvije strane ipak odustane, dok u slučaju Zvezde i Arnautovića djeluje da je "vruće" kao i prvog dana kada je generalni direktor Zvezdan Terzić najavio da želi da vidi Bečliju u svom timu.

Kad je Zvezda krenula po Arnautovića?

Bilo je to još u ljeto 2021. godine kada je Zvezdan Terzić najavio da klub želi više poznatih igrača u svojim redovima, a između ostalog bilo je riječi o Aleksandru Prijoviću i Marku Arnautoviću. Navijači su toliko bili ubijeđeni da će Bečlija doći u Zvezdu, da je čak fudbaler morao da se oglasi i da demantuje takve informacije, pošto mu je to stvorilo probleme u Šangaju.

"Već dva dana me zovu prijatelji i neki bivši saigrači i svi me pitaju da li prelazim u Crvenu zvezdu", rekao je Arnautović koji se uvijek deklarisao kao navijač Zvezde, pa potom objasnio da nije bilo realno da Kinu zamijeni Srbijom: "Nažalost, to ipak nije istina i trenutno nema ništa od toga, jer imam ugovor u Kini. Ako bih i napustio Kinu u ovom trenutku, onda bih sigurno otišao još jednom u neku jaku evropsku ligu".

I ove riječi razumjeli su iz Zvezde, najavivši da će ostati u kontaktu u godinama koje dolaze: "Desio se nesporazum, Arnautović nije realan, razgovarao sam sa njegovim bratom i rekao da je želja, ali to nije realno i ima ugovor u Kini. U nekom doglednom periodu, za godinu-dvije, možda nam se ukrste putevi", odgovorio je Zvezdan Terzić tada, ali nije prestao da prati Arnautovića.

Zvezda ga je zvala i u godinama koje su dolazile, posebno 2022. godine, ali od tada se ponovo etablirao u Italiji i postao vrlo važan u Bolonji, a zatim i u Interu za koji i danas igra.

Zašto je ovo ljeto Zvezdina šansa?

Marko Arnautović će proslaviti 36. rođendan u aprilu, ali daleko je još od završetka karijere. Vidjeli smo to u dresu Austrije, u kojoj je bio najbolji igrač u dvomeču protiv Srbije uprkos tome što nije postigao gol, a na ljeto će moći da bira gdje želi da igra. Ističe mu ugovor sa Interom i nema za sada najave da će biti produžen, što znači da će Zvezda moći da ga dovede bez obeštećenja.

To je svakako dobra vijest za Zvezdu jer u startu zna da će moći da uštedi na Arnautoviću, a i njegova plata iz Intera govori da njegov potpis nije nemoguća misija. Arnautović zarađuje 3,7 miliona evra u Interu i s godinama to znači da će mu se zarada smanjivati, pa bi Zvezda mogla da dođe do toga da mu ponudi oko dva miliona evra za osnovnu platu. Uz razne bonuse koji bi podrazumijevali učešće u Ligi šampiona, taj ugovor bi mogao ozbiljno još da naraste, uz naravno sigurno lijepu proviziju koju će Arnautović podijeliti sa svojim agentom.

Iako to na papiru djeluje oko najmanje četiri miliona evra za godinu dana, opet je manje nego što bi Zvezda morala da potroši samo na transfer Silasa, kome je otkupna klauzula na deset miliona evra. Dakle, i na te stvari Zvezda mora da misli...

Šta je onda problem sa Arnautovićem?

Zvezdu svakako "brinu" njegove godine jer znaju unaprijed da će morati da se podrede njegovim kvalitetima, da plate veliki novac, a da će dobiti jednu, najviše možda dvije sezone od njega - što je u suprotnosti sa politikom o mladim igračima. Na sve to, nije ni Arnautović siguran da mu se dolazi u Srbiju gdje bi igrao daleko slabije takmičenje od onoga na koje je navikao.

Zato će vjerovatno od dolaska u Zvezdu zavisiti i to kakve će druge ponude dobiti Arnautović. Ukoliko bi dobio priliku da ponovo igra za tim iz vrha italijanskog fudbala, sa tim bi teško Zvezda mogla da se nosi uprkos solidnoj ponudi, dok su na sve to naravno "problem" i Saudijci koji umiju da obasipaju basnoslovnim ugovorima. Znamo da ni Arnautović nije imun na to jer je sa 30 otišao u Šangaj, gdje je bio jedan od najplaćenijih igrača, a teško da bi ga sada i ponuda da ode u Saudijsku Arabiju, koja ima jaču ligu, ostavila ravnodušnim.

Šta je Arnautović rekao o Zvezdi?

"Svi znaju da sam navijač Crvene zvezde. Volim Crvenu zvezdu, ali sada mi je fokus na Interu. Jurimo titulu, Ligu šampiona, Seriju A i Kup Italije. Poslije toga, nikad se ne zna šta će se desiti. Ali, treba ipak svi znaju da sam veliki navijač Crvene zvezde. Dragović me uvijek zove i pita: 'Hajde, kada ćeš u Zvezdu?'. Ali, nije to kao da ideš u kafanu. Nije tako lako. Želim sve najbolje Crvenoj zvezdi i Srbiji i nadam se da se vidimo nekad", rekao je Arnautović poslije utakmice u Beogradu, čime je jasno stavio do znanja čelnicima Crvene zvezde da makar pokušaju da ga dovedu.

Ove sezone Marko Arnautović je inače odigrao 19 utakmica za Inter, doduše svega 561 minut, a zabilježio je pet golova i jednu asistenciju. Za takvog igrača svakako bi bilo mjesta na "Marakani", posebno ako ambicije nastave da rastu.

Kakvi su planovi Zvezde za ljeto?

Crvena zvezda je zimus ostala bez Nasera Đige i Ognjena Mimovića, a poruka je bila da svi oni igrači koji su na cijeni - ako ne budu otišli u januaru i februaru - neće moći da idu iz kluba do kraja kvalifikacija za Ligu šampiona. To se prije svega odnosi na napadača Šerifa Endijaja, a vidjećemo da li i na Andriju Maksimovića koji će moći da napusti Zvezdu čim 5. juna napuni 18 godina.

Već je Zvezda počela da sklapa tim za narednu sezonu i potpisan je Miloš Veljković, koji stiže kao slobodan agent iz Verdera, dok se očekuje najmanje još jedan štoper. Najvjerovatnije će se Zvezda rastati sa Silasom i Milsonom, koji iako su odigrali vrlo dobre sezone, nisu ostavili toliko fantastičan utisak, a biće sigurno još odlazaka jer je roster "pun".

Očekuje se da Zvezda kupuje samo igrače koji kvalitetom odmah mogu da podignu njen tim, a vidjećemo da li će među njima biti i Marko Arnautović.

