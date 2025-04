Luka Jović opet dao gol za Milan: Osvetio se klubu koji ga je ponižavao zbog Zvezde

Luka Jović dobio je šansu u dresu Milana i ponovo je iskoristio, postigao je drugi gol ove sezone.

Luka Jović ponovo je postigao gol za Milan, klub u kome je zapravo otpisan. Nakon što je u prošlom kolu dao gol u porazu "rosonera" od Napolija (2:1), sada je pogodio za izjednačenje protiv Fiorentine i tako vodio svoju ekipu do boda usred Milana.

Ponovo je Jović ušao sa klupe, ovoga puta već u 23. minutu umjesto Muse, a pogodio je u 64. na asistenciju Jusufa Fofane. Uspio je tako Jović da izjednači rezultat na 2:2, nakon što je "viola" vodila 2:0 već poslije deset minuta fudbala. Tada je Ejbraham smanio razliku u 23, a onda je morao da sačeka Jovića da se "ukaže" i pokaže još jednom da je i te kako opasan napadač.

Interesantno je da je Jović bivši fudbaler Fiorentine i baš uoči meča je dao interesantan intervju za "Mozzart Sport" u kome je zapravo opisao da ga je klub otpisao zbog prijateljske utakmice sa Crvenom zvezdom.

Bilo je to ljeto 2023. godine, kada je Barak Bahar poveo Zvezdu do pobjede od 5:0 protiv Fiorentine, a Luki Joviću nije oprošteno što je otišao do svlačionice da pozdravi igrače svog bivšeg kluba:

"Problem je bio poslije one prijateljske utakmice. Na koju smo mi došli u šest ujutru, dan prije meča, ustali, putovali, trčali na treningu i na kraju izgubili 5:0 poslije pola sata. Problem je ispao što sam otišao u svlačionicu Zvezde i što sam se smijao!? Dešavalo se poslije toga da igrači dobiju pozive od svojih agenata, a njih su zvali direktori kluba, da im kažu da se ne druže sa mnom, zato što ja nisam dobar, nisam pozitivan, ne razmišljam o ekipi, što mi je drago što smo izgubili 5:0 i takvih nekih ‘iks’ situacija koje nemaju veze s mozgom."

"Ja uvijek razmišljam pozitivno, trudim se da ostanem pozitivan, svjestan sam svojih kvaliteta i šta god da se desi, pokušaću da se prikažem u najboljem mogućem svjetlu", rekao je Jović koji je potom otišao u Milan, gdje je i dalje u ulozi "džokera" koju je skroz sada prihvatio.

Ove sezone Luka Jović odigrao je tek devet utakmica za Milan (svega oko dvjesta minuta) i postigao je dva gola.