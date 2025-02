Saznajemo: Luka Jović se povrijedio! Otkrivamo koliko pauzira i da li će Piksi računati na njega

Čim se vratio na teren u dresu Milana i počeo više da igra, Luka Jović je doživio novi peh, ali je novi trener Seržo Konseisao dobio i uvjerenje da će brzo na teren. Takođe, i selektor Piksi može da odahne.

Izvor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Srpski fudbaler Luka Jović zaigrao je na dva meča Milana u drugoj polovini januara i tada je djelovalo da će kod novog trenera italijanskog velikana dobijati veću šansu nego što je to bio slučaj u prvom dijelu sezone. Portugalski stručnjak Seržio Konseisao želio je da na djelu vidi Jovića, ali je novi problem za srpskog napadača povreda koju je zadobio.

Kako MONDO saznaje, Luka Jović je povrijedio ložu, pa će propustiti narednih desetak dana i neće biti u konkurenciji za meč protiv Verone u subotu.

Ipak, u Milanu su zadovoljni kako ide oporavak od povrede, a novi trener zadovoljan je uz to i zalaganjem srpskog fudbalera na treninzima, pa bismo ga u drugom dijelu sezone mogli očekivati na terenu u većoj mjeri nego što je to do sada bio slučaj, prije svega za vrijeme Paula Fonseke.

Povreda koju Luka Jović trenutno ima trebalo bi da bude sanirana najkasnije do kraja februara i za sada nema dileme da li će srpski fudbaler biti na raspolaganju selektoru Draganu Stojkoviću za veoma važne mečeve baraža u Ligi nacija protiv Austrije.

Luka Jović je ove sezone odigrao tek pet mečeva za ekipu Milana, a na terenu je proveo nešto više od sat vremena. Prethodni trener Paulo Feonseka nije cijenio njegove kvalitete, čak ga nije prijavio ni za Ligu šampiona, a u Seriji A ga nedjeljama nije stavljao čak ni na klupu za rezerve.

Situacija se promijenila kada je Fonseka smenjen, a na njegovo mjesto sjeo Konseisao. Očigledno je promjena trenera uticala na Jovića koji u januaru nije želio da promijeni klub, iako je bilo ekipa zainteresovanih da ga angažuju i ponude mu veću minutažu. U ovom trenutku djeluje da će nakon što se u potpunosti oporavi od povrede Luka Jović dobiti veću ulogu u italijanskom velikanu i pokazati da je i dalje sjajan strijelac.

(Dušan Ninković/mondo.rs)