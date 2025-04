Bez iznenađenja u polufinalu: Domaljevac i Napredak igraće za šampionsku titulu

Poznati finalisti odbojkaškog plej-ofa Premijer lige BiH.

Izvor: Promo/OK Modriča-Novoprom

Dvije prvoplasirane ekipe iz regularnog dijela sezone Domaljevac i Napredak ostvarile su sigurne trijumfe i u drugim polufinalnim mečevima plej-ofa, te zakazale finale u kojem će pasti odluka ko će biti novi šampion BiH.

S obzirom na to da je još uvijek aktuelni šampion Radnik ispao još u četvrtfinalu, BiH će dobiti novog, a ostaje nam da vidimo da li će to prvi put postati Domaljevac ili će Napredak doći do druge titule u istoriji, prve nakon 2007. godine.

Domaljevac, koji je ove sezone upisao samo jedan poraz (upravo od Napretka 0:3), nije imao problema da eliminiše Modriču, koja je u četvrtfinalu napravila senzaciju i slavila 2:0 protiv Radnika. Ipak, za razliku od duela sa Bijeljincima, Modričani nisu imali snage za novo iznenađenje, tako da je Domaljevac u oba meča slavio maksimalnim rezultatom 3:0 - prvo pred domaćom publikom 25:18, 25:23 i 25:11, a zatim i u revanšu u Modriči 25:20, 25:21, 25:21.

U finalu će igrati i Napredak iz Odžaka, koji je takođe bez izgubljenog seta slavio protiv Kaknja. U Odžaku je bilo 25:21, 25:19, 25:18, dok su Kakanjci pred svojim navijačima pružili nešto veći otpor, ali su na kraju ipak poraženi 23:25, 20:25, 27:29.

Finale se takođe igra na dvije pobjede. Domaćin je prvo, i to u Orašju narednog petka, ekipa Domaljevca, koja će imati prednost domaćeg terena i u eventualnoj majstorici.

Domaljevac i Napredak ove sezone igrali su tri puta. Osim pomenutog duela u Odžaku, koji je Napredak riješio u svoju korist, preostala dva pripala su Domaljevcu. U Premijer ligi BiH bilo je 3:2, a u finalu Kupa BiH 3:0, što je bio prvi trofej za Domaljevac ove sezone, ali i inače u istoriji bh. odbojke.